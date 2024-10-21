Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 765 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 754 bin 293 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 421 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 50 megavatsaatle 08.00'de kaydedildi.

Günlük bazda 765 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 754 bin 293 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 432 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 302 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.