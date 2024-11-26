Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 268 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 275 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

???????Türkiye, dün 15 bin 922 megavatsaat elektrik ihracatı, 334 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.