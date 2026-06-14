Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

14.06.2026 10:26
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Dün Türkiye'de 941 bin 736 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 253 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 253 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 162 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 957 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 253 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 495 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Yaşam, Son Dakika

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