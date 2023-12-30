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Türkiye, Enerji Depolama Teknolojisinde Dünyanın İlk 5 Ülkesi Arasına Girecek - Son Dakika
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Türkiye, Enerji Depolama Teknolojisinde Dünyanın İlk 5 Ülkesi Arasına Girecek

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Kamil Çağatay Bayındır, Türkiye'nin enerji depolama sanayisiyle güneş paneli üretiminde olduğu gibi dünyada söz sahibi bir konuma geleceğini öngördüklerini belirterek, 'Enerji depolama teknolojisinde dünyadaki ilk 5 ülke arasına gireceğiz.' dedi. Ankara'da açılışı gerçekleştirilen ve 16 üye firma ile kurulan EDSİS'in Başkanlığını Kamil Çağatay Bayındır üstlendi. Bayındır, EDSİS'le enerji depolama sistemlerini üreten, geliştiren, bu sistemlerin uygulamasını gerçekleştiren, bu konuda mühendislik hizmeti veren ve yatırım yapan tüm paydaşları aynı çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'de 2024'ün ilk yarısında enerji depolama ürünlerinde yerli teknolojiyi dünyaya ihraç edecek fabrikaların açılacağına dikkati çeken Bayındır, 2024'te hayata geçirilecek enerji depolama teknolojisi sanayisindeki yatırımlarla ilk aşamada 3 binin üzerinde istihdam oluşturulacağını aktardı.

Türkiye, Enerji Depolama Teknolojisinde Dünyanın İlk 5 Ülkesi Arasına Girecek
30.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:24
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Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Kamil Çağatay Bayındır, Türkiye'nin enerji depolama sanayisiyle güneş paneli üretiminde olduğu gibi dünyada söz sahibi bir konuma geleceğini öngördüklerini belirterek, "Enerji depolama teknolojisinde dünyadaki ilk 5 ülke arasına gireceğiz." dedi.

Ankara'da açılışı gerçekleştirilen ve 16 üye firma ile kurulan EDSİS'in Başkanlığını Kamil Çağatay Bayındır üstlendi.

Bayındır, EDSİS'le enerji depolama sistemlerini üreten, geliştiren, bu sistemlerin uygulamasını gerçekleştiren, bu konuda mühendislik hizmeti veren ve yatırım yapan tüm paydaşları aynı çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de 2024'ün ilk yarısında enerji depolama ürünlerinde yerli teknolojiyi dünyaya ihraç edecek fabrikaların açılacağına dikkati çeken Bayındır, 2024'te hayata geçirilecek enerji depolama teknolojisi sanayisindeki yatırımlarla ilk aşamada 3 binin üzerinde istihdam oluşturulacağını aktardı.

Derneğin kuruluş amacını, "sektörün gelişimine ve ülkenin enerji depolama konusundaki politika ve çalışmalarına doğrudan katkı sağlama" şeklinde açıklayan Bayındır, "Ülkemizin sürdürülebilir hedefleri ve politikaları çerçevesinde, enerji depolama sistemlerinin kullanımına yönelik stratejilerin belirlenmesi noktasında katılımcı bir vizyon geliştirmek, enerji depolama sistemlerinin üretilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmak ve uluslararası pazarda rekabet edebilen bir sektörün oluşması için çalışmalar yapmak temel amaçlarımız arasındadır." ifadelerini kullandı.

Bayındır, Türkiye'nin enerji depolama sistemleri teknolojilerinin yerli üretimi için önemli adımlar attığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Fizibilite, piyasa koşulları ve enerji güvenliği dikkate alınarak enerji verimliliği ve yenilenebilir potansiyelden en üst düzeyde yararlanmak amacıyla enerji depolama sistemlerinin yerli sanayisinin kurulması yönünde kamu-STK-özel sektör-üniversite işbirliği ile ortak adımlar atmak üzere enerji depolamada bir 'ekosistem' oluşturmayı hedefliyor. Bu ekosistemde üniversiteler, kamu kurumları, araştırma enstitüleri ve özel sektör, iklim değişikliği ve enerji dönüşümü ile kamu-özel iştirakler ve sanayici arasında da köprü görevi kurarak ilgili yurt içi ve yurt dışı bağlantılarla işbirliği halinde, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütecek. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'nin enerji depolama sanayisi ile aynı güneş paneli üretimimizle olduğu gibi dünyada söz sahibi bir konuma geleceğini öngörüyoruz. Enerji depolama teknolojisinde dünyadaki ilk 5 ülke arasına gireceğiz."

"Enerji depolama sistemleri hayatımızın bir parçası olacak"

Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, artan dünya nüfusuna paralel olarak yükselen enerji tüketiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Enerjinin üretildiği zamanla tüketildiği zaman arasındaki ayrışımların en aza indirilmesinin tek yolu enerjinin doğru şekilde ve doğru teknolojilerle depolanmasını sağlamaktır." dedi.

Enerji depolama teknolojileriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına eğilimin artacağını aktaran Harmanlı, söz konusu teknolojinin temiz enerjiye geçiş için önemli bir gereklilik olduğunu ve dünya genelinde karbon salımının en aza indirilmesine ilişkin uluslararası hedeflere ulaşılmasında kritik rol üstlendiğini söyledi.

Harmanlı, batarya teknolojisindeki ve güç dönüştürme sistemlerindeki gelişmelerin enerji alanında devrim niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki yıllarda bu gelişmelerle elektriğin üretimi ve tüketiminde değişiklikler olacaktır. Hibrit sistemler ön plana çıkacak ve başta son kullanıcı durumunda olan meskenlerde olmak üzere depolama sistemleri hayatımızın bir parçası olacaktır." diye konuştu.

Grubun depolama sistemleri konusunda yatırımcı, sanayici, uygulamacı, yazılım geliştirici ve mevcut AR-GE merkezinde teknoloji geliştiren bir görev üstleneceğine işaret eden Harmanlı, şunları dile getirdi:

"Grup olarak çatı görevi üstlenecek böyle bir derneğin varlığını önemsiyor ve destekliyoruz. Bu çatı içerisinde sadece özel sektör değil, aynı zamanda üniversitelerin ve ilgili kamu kuruluşlarının da varlık göstermelerinin gelişmelere hız katacağına inanıyoruz. Bu oluşuma katkı sağlayacak tüm sektör paydaşlarına şimdiden teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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