Türkiye-Ermenistan Demir Yolu Bağlantısı Açıldı

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan üzerinden Türkiye demir yolu bağlantısının açıldığını belirterek, Türkiye ile Gürcistan'a teşekkür etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan demir yolu hattının ardından, Gürcistan üzerinden Türkiye demir yolu bağlantısının da Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Bu adımın Ermenistan ekonomisi açısından büyük bir gelişme olduğunu kaydeden Paşinyan, paylaşımında Türkiye ile Gürcistan'daki ortaklarına teşekkürlerini sundu.