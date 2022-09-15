Bendevi Palandöken: "Ticari Araçlar İçin Bir Kereye Mahsus Ötv İndirimi Yapılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ticari araçlarını yenileyebilmesi için bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi getirilmesini istedi. Palandöken, "Vergisiz fiyatı 200 bin TL'nin altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıkmış oldu. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. Bugünkü ekonomik koşullarda esnaf aracını yenileyemez oldu" dedi.

Kurlardaki artış nedeniyle otomobil fiyatlarının arttığını belirten Palandöken'in açıklaması şöyle:

ESNAFIMIZ ARACINI YENİLEYEMEZ OLDU: Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi ticari araçların yenilenmesi ve daha konforlu bir hale gelmesi için ÖTV'siz bir süre başlatılmalıdır. Bu ekonominin de hareketlenmesini sağlayacaktır. ÖTV matrahları, kur artışından dolayı 13 Ocak 2022'de yüzde 30 artırıldı. Otomobilde en düşük ÖTV oranı aracın motor hacmi ve fiyatına göre yüzde 45'ten başlayarak yüzde 80'e kadar yükseliyor. ÖTV matrahları, kur artışından dolayı 13 Ocak 2022'de yüzde 30 artırıldı. Oysaki yeniden değerleme oranı dahi yüzde 61,12 olarak tespit edilmişti. Otomobildeki kur artışı ise yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 oranında ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin TL'nin altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıkmış oldu. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. Bugünkü ekonomik koşullarda hiçbir esnafımız aracını yenileyemez oldu. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli.

5 ARAÇTAN BİRİNİN ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YOK: Her 5 araçtan bir tanesi zorunlu trafik sigortasını veya kaskosunu yaptıramaz hale geliyor. Çünkü araçların fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla hasarlarda da o bedeller ödeneceği için sigorta bedelleri de yüksek oluyor. ÖTV indirimi yapılmış olsa ekonomide bir canlılık yaşanır. Yine esnaf araçlarını yenilemek suretiyle piyasada bir hareketlilik olacak. Bu araçların da tekrar ekonomiye kazandırılması ile ilgili de bir çalışma başlatılacak. Yoksa fiyatların düşmesi de gerilemesi de mümkün gözükmüyor."