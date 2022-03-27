Türkiye-Etiyopya iş forumu konferansı yarın Ankara'da yapılacak - Son Dakika

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Etiyopya Ticaret Odası ve Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Türkiye-Etiyopya İş Forumu Konferansı düzenlenecek.

Yarın yapılacak Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferansına Etiyopya Ticaret Odası Başkanı, heyeti ve çok sayıda şirket temsilcisi katılacak. Konferansta Türk iş dünyasını ve Türk şirketlerini SANKON kuruluşu temsil edecek. Türk ve Etiyopya katılımcı şirketleri fikir alışverişinde bulunulacak. Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferansına iki ülke şirketleri de ayrıca online olarak katılacak. - KOCAELİ