Türkiye-Etiyopya iş forumu konferansı yarın Ankara'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Etiyopya iş forumu konferansı yarın Ankara'da yapılacak

27.03.2022 17:00
Türkiye-Etiyopya iş forumu konferansı yarın Ankara'da yapılacak

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Etiyopya Ticaret Odası ve Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Türkiye-Etiyopya İş Forumu Konferansı düzenlenecek.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Etiyopya Ticaret Odası ve Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Türkiye-Etiyopya İş Forumu Konferansı düzenlenecek.

Yarın yapılacak Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferansına Etiyopya Ticaret Odası Başkanı, heyeti ve çok sayıda şirket temsilcisi katılacak. Konferansta Türk iş dünyasını ve Türk şirketlerini SANKON kuruluşu temsil edecek. Türk ve Etiyopya katılımcı şirketleri fikir alışverişinde bulunulacak. Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferansına iki ülke şirketleri de ayrıca online olarak katılacak. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Türk Ocakları 110'uncu yaşını kutladı Türk Ocakları 110'uncu yaşını kutladı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Mart 2022

Etiyopya, Türkiye, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Etiyopya iş forumu konferansı yarın Ankara'da yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'ın yorumları
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 17:11:19. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Etiyopya iş forumu konferansı yarın Ankara'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement