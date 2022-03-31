Türkiye-Etiyopya iş forumuna geniş katılım - Son Dakika
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Türkiye-Etiyopya iş forumuna geniş katılım

31.03.2022 13:44
Türkiye-Etiyopya iş forumuna geniş katılım

Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferansı, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Etiyopya Ticaret Odası, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleşti.

Türkiye- Etiyopya İş Formu Konferansı, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Etiyopya Ticaret Odası, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleşti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Etiyopya İş Formu Konferansı'nın açılış konuşmasını SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu gerçekleştirdi. Forumun her iki ülke ekonomisine katkı sağlamasını dileyen Cevahiroğlu, "Türk şirketleri olarak Etiyopya şirketleri ile her sektörde işbirliğine hazırız. Etiyopya Devleti'nin kalkınmasına yönelik projelerde, özelikle inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi alanlarda görev almaya hazırız" dedi.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adem Mohamed Mahmud ise iki ülke arasındaki kültürel ve siyasal ilişkilerimize değinerek, "Türkiye-Etiyopya dost, kardeş ülkelerdir. Türk şirketlerini Etiyopya'ya yatırıma davet ediyorum. SANKON kuruluşuyla yapmış olduğumuz işbirliğinden çok mutluyuz ve bu işbirliğimiz devam edecektir. İki kurumun katkılarıyla, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerimiz ve hacimlerimiz daha da güçlenecektir" diye konuştu.

Türkiye-Etiyopta İş Formu Konferansı'na 400'den fazla şirketin temsilcisi katıldı. Konferans, Türkiye ve Etiyopya'da online sistem ile takip edildi. - İSTANBUL

Türkiye-Etiyopya iş forumuna geniş katılım
Türkiye-Etiyopya iş forumuna geniş katılım

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Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Etiyopya iş forumuna geniş katılım - Son Dakika


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