Türkiye, EUA Genel Kurulu'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, EUA Genel Kurulu'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, 2026'da Yeditepe Üniversitesi ile EUA Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak.

05.05.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu'na 2026'da Yeditepe Üniversitesi ile ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Avrupa'nın büyük akademik organizasyonlarından olan EUA Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da gelecek yıl 16-17 Nisan'da Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, yükseköğretim politikalarına yön veren önemli toplantılardan biri olarak kabul ediliyor.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Portekiz gibi 50'den fazla ülkeden 850'yi aşkın seçkin üniversitenin üye olduğu EUA, yükseköğretimde akademik kaliteyi ve bilimsel araştırmaları destekleyen büyük kuruluşlardan biri konumunda.

Üniversiteler arası işbirliğini teşvik etmek ve yükseköğretim sistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten EUA, her yıl düzenlediği genel kurulda Avrupa'dan seçkin üniversitelerin rektörleri, akademisyenleri ve eğitim politikacılarını bir araya getiriyor.

Türkiye'nin akademik potansiyelini ve bilimsel çalışmalarını tanıtma fırsatı da değerlendirilecek süreçte, üniversiteler arası ortak projeler geliştirilmesi, akademik değişim programlarının güçlendirilmesi ve araştırma fonlarının artırılması gibi önemli birçok konuda yeni işbirliklerinin temelleri atılacak.

"Organizasyon, genç akademisyenler ve öğrenciler için eşsiz bir fırsat sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, EUA Genel Kurulu'na Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Durman, Türkiye'nin, son yıllarda yükseköğretimde uluslararası işbirliklerini güçlendiren önemli adımlar attığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"EUA Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenecek olması, ülkemizin bu alandaki yükselişinin bir göstergesidir. Bu organizasyon, genç akademisyenler ve öğrenciler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen üniversite yöneticileri ve bilim insanlarıyla etkileşim kurmak, yeni araştırma projelerine kapı aralayacaktır."

İstanbul'un, tarih boyunca bilim, sanat ve kültürün merkezi olduğunu vurgulayan Durman, Avrupa ve Asya'yı birleştiren şehrin uluslararası akademik topluluk için büyük bir ilgi odağı olduğunu kaydetti.

Durman, EUA Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenmesinin, kentin dünya akademisine katkısını daha da güçlendireceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeditepe Üniversitesi olarak, Türkiye'nin bilimsel gücünü dünyaya tanıtmayı ve Avrupa'daki akademik topluluklarla daha da güçlü bağlar kurmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uluslararası işbirliklerini öncelikli hedeflerimizden biri olarak gördük ve Avrupa'daki birçok üniversiteyle akademik ortaklıklar geliştirdik. EUA Genel Kurulu'na ev sahipliği yaparak, bu işbirliklerini daha da ileriye taşıyacak ve Türkiye'deki yükseköğretim sistemine önemli katkılarda bulunacağız."

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, istanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, EUA Genel Kurulu'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:31:23. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, EUA Genel Kurulu'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.