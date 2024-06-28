Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasının finans ve reel sektör açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Yılmaz, uluslararası kaynak girişinin hızlanacağını ve borçlanma maliyetlerinin düşeceğini ifade etti. Ayrıca, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin artacağını ve Türk lirası varlıklara olan ilginin artmasıyla dezenflasyon sürecinin hızlanacağını vurguladı.

28.06.2024 12:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış oldukları eylem planı sayesinde, Türkiye'nin bugün gri listeden çıktığını belirtti.

Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin finansal sistemine olan güveninin daha da güçlendiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı - Son Dakika

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