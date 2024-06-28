Türkiye, FATF Gri Listesinden Çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, FATF Gri Listesinden Çıkarıldı

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomiyle etkileşimini ve entegrasyonunu artıracağını belirtti. Bu gelişme, Türkiye'ye gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

28.06.2024 13:23
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Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, FATF tarafından yapılan değerlendirmeyle Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, bu gelişmenin Türkiye açısından çok olumlu sonuçları olacağını belirtti.

Bu durumun, Türkiye'nin finans sektörü ve reel sektörünün küresel ekonomiyle etkileşimini ve entegrasyonunu artıracağını kaydeden Aksoy, FATF Genel Kurulu'nun, 21 Ekim 2021'de Türkiye'yi gri listeye aldığını hatırlattı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu listede yer alan ülkeler, dış yatırım çekme sürecinde uluslararası kurumlar, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde zorluklarla ve ek yükümlülüklerle karşılaşıyor. Ticaret yapan firmalar da bu zorluklar nedeniyle pazar paylarında kayıplar yaşıyorlar. Dolayısıyla, gri listede yer alan ülkelere sermaye akışı olumsuz etkileniyor ve bu durum hem finans sektörü hem de reel sektör açısından zorluklar yaşanmasına neden oluyor."

Engin Aksoy, Türkiye'nin, FATF tarafından önerilen konularda gerekli aksiyonları almasının sonucu olarak FATF'ın 28 Haziran itibarıyla Türkiye'yi gri listeden çıkarmasının, ülkeye gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydederek, "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olmak üzere gerekli düzenlemelere katkı veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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