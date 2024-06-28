Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin değerlendirme yaptı. TBB açıklamasında, FATF'ın Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararla Türkiye'nin yetkinliğinin teyit edildiği ve gri listeden çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinde FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı vurgulandı ve kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

28.06.2024 14:33
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın 23-28 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, V. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı bildirilen açıklamada, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz." değerlendirilmesi yapıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Singapur, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı - Son Dakika

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