Türkiye-Filipinler Ekonomik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Filipinler Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Türkiye-Filipinler Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
15.06.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uraloğlu, Türkiye ile Filipinler arasındaki ilişkilerin güçlendirileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Filipinler ilişkilerine yönelik, "Başlıca önceliklerimiz arasında, halihazırda 500 milyon doları aşmış bulunan ikili ticaret hacmimizin daha da artırılması ve ekonomilerimizin tamamlayıcılığı ilkesi temelinde ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen "Filipinler Milli Günü Resepsiyonu"nda konuştu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 77. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Uraloğlu, Türkiye ile Filipinler arasındaki ikili ilişkilerin 1990'da Manila Büyükelçiliği'nin açılması ve ertesi yıl Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği'ni faaliyete geçirmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Uraloğlu, ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlişkilerimizin olumlu seyrinden hareketle, işbirliğimizi pek çok alanda daha da derinleştirmek için önemli bir potansiyelin bulunduğuna canı gönülden inanıyoruz. Başlıca önceliklerimiz arasında, halihazırda 500 milyon doları aşmış bulunan ikili ticaret hacmimizin daha da artırılması ve ekonomilerimizin tamamlayıcılığı ilkesi temelinde ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi yer almaktadır. İş çevrelerimiz arasındaki etkileşimin artırılmasını teşvik ediyor, şirketlerimizin altyapı, enerji, inşaat, ulaştırma, dijital teknolojiler ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan projelerde yer almalarını destekliyoruz."

Türk Hava Yollarının 2015'de başlattığı doğrudan uçuşların, halklar arasındaki bağların güçlendirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli rol oynadığını bildiren Uraloğlu, savunma sanayisinin de işbirliği açısından giderek önem kazanan bir diğer alan olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, ATAK helikopterlerinin satışı gibi somut adımlar aracılığıyla bu alandaki işbirliğini daha da kuvvetlendirmeyi ve ilişkileri ileri taşımayı arzu ettiklerini de ifade etti.

Halihazırda yaklaşık 5 bin Filipin vatandaşının Türkiye'de yaşadığını belirten Uraloğlu, ilerleyen yıllarda Türkiye'de eğitim gören Filipinli öğrenci sayısının artmasını temenni ve teşvik ettiklerini de bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal uzlaşı süreçlerinin başarılı bir örneğini teşkil eden Güney Filipinler Barış Süreci bağlamında, Filipinler hükümeti ile ilgili tüm paydaşların bugüne kadar ortaya koyduğu çabaları takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. 2014'teki kuruluşundan bu yana başkanlığını yürüttüğümüz Bağımsız Silahsızlandırma Organı, söz konusu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Tarafların kısa süre içerisinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üzerinde mutabakata varmalarını temenni ediyoruz. Bu vesileyle ayrıca, Filipinler Cumhuriyeti'ni 2026-2027 döneminde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığını üstlenmesi münasebetiyle bir kez daha içtenlikle tebrik etmek isteriz. ASEAN ile giderek gelişen ilişkilerimize büyük önem veriyor, Diyalog Ortağı statüsü kazanmak suretiyle işbirliğimizi daha kurumsal bir zemine taşımaya yönelik arzumuzu yineliyoruz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Filipinler, Diplomasi, Politika, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Filipinler Ekonomik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Japonya, Hollanda’nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar

21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
20:59
Büyük sürpriz İspanya, Yeşil Burun Adaları’nı yenemedi
Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
19:42
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 22:02:58. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Filipinler Ekonomik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.