Türkiye-Filipinler Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Filipinler ilişkilerine yönelik, "Başlıca önceliklerimiz arasında, halihazırda 500 milyon doları aşmış bulunan ikili ticaret hacmimizin daha da artırılması ve ekonomilerimizin tamamlayıcılığı ilkesi temelinde ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen "Filipinler Milli Günü Resepsiyonu"nda konuştu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 77. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Uraloğlu, Türkiye ile Filipinler arasındaki ikili ilişkilerin 1990'da Manila Büyükelçiliği'nin açılması ve ertesi yıl Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği'ni faaliyete geçirmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Uraloğlu, ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlişkilerimizin olumlu seyrinden hareketle, işbirliğimizi pek çok alanda daha da derinleştirmek için önemli bir potansiyelin bulunduğuna canı gönülden inanıyoruz. Başlıca önceliklerimiz arasında, halihazırda 500 milyon doları aşmış bulunan ikili ticaret hacmimizin daha da artırılması ve ekonomilerimizin tamamlayıcılığı ilkesi temelinde ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi yer almaktadır. İş çevrelerimiz arasındaki etkileşimin artırılmasını teşvik ediyor, şirketlerimizin altyapı, enerji, inşaat, ulaştırma, dijital teknolojiler ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan projelerde yer almalarını destekliyoruz."

Türk Hava Yollarının 2015'de başlattığı doğrudan uçuşların, halklar arasındaki bağların güçlendirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli rol oynadığını bildiren Uraloğlu, savunma sanayisinin de işbirliği açısından giderek önem kazanan bir diğer alan olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, ATAK helikopterlerinin satışı gibi somut adımlar aracılığıyla bu alandaki işbirliğini daha da kuvvetlendirmeyi ve ilişkileri ileri taşımayı arzu ettiklerini de ifade etti.

Halihazırda yaklaşık 5 bin Filipin vatandaşının Türkiye'de yaşadığını belirten Uraloğlu, ilerleyen yıllarda Türkiye'de eğitim gören Filipinli öğrenci sayısının artmasını temenni ve teşvik ettiklerini de bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal uzlaşı süreçlerinin başarılı bir örneğini teşkil eden Güney Filipinler Barış Süreci bağlamında, Filipinler hükümeti ile ilgili tüm paydaşların bugüne kadar ortaya koyduğu çabaları takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. 2014'teki kuruluşundan bu yana başkanlığını yürüttüğümüz Bağımsız Silahsızlandırma Organı, söz konusu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Tarafların kısa süre içerisinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm üzerinde mutabakata varmalarını temenni ediyoruz. Bu vesileyle ayrıca, Filipinler Cumhuriyeti'ni 2026-2027 döneminde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığını üstlenmesi münasebetiyle bir kez daha içtenlikle tebrik etmek isteriz. ASEAN ile giderek gelişen ilişkilerimize büyük önem veriyor, Diyalog Ortağı statüsü kazanmak suretiyle işbirliğimizi daha kurumsal bir zemine taşımaya yönelik arzumuzu yineliyoruz."