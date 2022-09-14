Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 0,6 arttı - Son Dakika
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Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 0,6 arttı

14.09.2022 10:30
Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 0,6 arttı

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 843 bin 876 tona yükseldi.

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 843 bin 876 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 düşüş kaydetti. Toplanan inek sütü miktarı, bu ayda yıllık bazda ise yüzde 0,6 artarak 843 bin 876 tona çıktı. Toplanan inek sütü miktarı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artışla 127 bin 386 ton oldu. Ocak-temmuz döneminde içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,9 azalışla 873 bin 968 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 7,5 arttı.

Temmuzda ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 102 bin 998 tona düşerken, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 668 bin 506 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 57 bin 227 tona geriledi, ocak-temmuz döneminde de yıllık bazda yüzde 5,7 azaldı ve 409 bin 684 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayran üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 düşerek 67 bin 242 ton olurken, tereyağı üretimi yüzde 5,6 yükselişle 6 bin 640 tona çıktı.

Ocak-temmuz döneminde ayran üretimi yıllık bazda yüzde 18,1, tereyağı üretimi yüzde 29,9 arttı.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 0,6 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 0,6 arttı - Son Dakika
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