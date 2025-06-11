Türkiye Güneş Enerjisiyle Geleceğe Yürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Güneş Enerjisiyle Geleceğe Yürüyor

Türkiye Güneş Enerjisiyle Geleceğe Yürüyor
11.06.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdal Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin artacağını ve lider olacağını belirtti.

Türkiye enerji sektöründe attığı adımlarla küresel ölçekte dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Erdoğan, yenilenebilir enerji sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunarak Avrupa'da beşinci dünya genelinde ise ilk onda yer alan Türkiye'nin yirmi yıl içerisinde dünyada lider ülkelerden biri olacağını söyledi.

Enerji sektöründe gelecek vaat eden yatırımların yanı sıra bireysel kullanıcılara da güneş enerjisi öneriliyor. Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdoğan, "Güneş enerji sistemlerinin kurulumu bugünkü şartlarda yüksek bir maliyet gibi görünse de, meskenlerde 6 yıl ticarethanelerde ise 3 yıl içinde kendini amorti ediyor. Kapasite sınırının kaldırılmasıyla Türkiye'nin büyük bir enerji devrimine hazırlanacağı ortadadır. Türkiye'de güneş enerji sektörünün iyi durumdadır. Evlerine bu sistemi kurdurmak isteyen vatandaşlar bir kaç tavsiyeye uyması yeterlidir. Güneş enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre daha avantajlıdır. Özellikle kurulum ve bakım aşamasındaki maliyetleri daha düşük ve santrallerin daha uzun süre çalışması sağlanabiliyor. En önemli avantaj ise yenilenebilir enerjinin devamlılığı açısından en uzun süre çalışan sistemler olabilmesi. Bu açıdan güneş enerji sistemlerinin kurulumu bugünkü şartlarda yüksek bir maliyet gibi görünse de, meskenlerde yaklaşık altı yıl, ticarethanelerde ise üç yıl içinde kendini amorti ediyor. Bu yüzden avantajlı" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, yapılacak desteklerle yatırımların daha güçlü bir şekilde sürdürüleceğini dile getirirken; sanayici ve iş insanlarının Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da yatırımlarının çoğaldığını ifade etti. Bunun nedeni olarak Avrupa'daki santralleri işaret eden Erdoğan, "Türkiye'de henüz bu seviyede değiliz. Bu nedenle yatırım Avrupa'ya kayıyor. Biz de istiyoruz ki bu yatırımlar Türkiye'ye yapılsın. Şu anda enerjide aşırı bir talep var. Bu nedenle çalışmalar başladı. Yer altına çekilen enerji nakil hatları yenilenmeye başladı. İnşallah yatırımlarla beraber bir beş sene içerisinde zirveye ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Güneş enerjisi alanındaki yatırımlar, bireysel sistem kurulumlarındaki artış ve yenilenebilir enerjiye geçişte önemli bir ivme sağladığına vurgu yapan Erdoğan, sektörün önünün açılabilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bu doğrultuda projelerinin olduğundan bahsederek, "Şu anda yürütmekte olduğumuz Mobiliyum projemiz bulunuyor. Bu projeyi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdik ve kurulum sürecini tamamladık. Aynı zamanda çevre illerde de çeşitli girişimlerimiz devam ediyor. Maalesef ülkemizde kapasite sorunumuz var. Bir an evvel bu kapasite sorununun da çözülmesi gerekiyor" dedi.

Enerji maliyetleri ve kapasite sınırının kaldırılması ise büyük önem taşıyor. Türkiye'deki enerji maliyetlerinin düşmesiyle iş insanlarının yurtdışında daha fazla ihracat yapabilmesine yol açtığını dolayısıyla rekabet ortamının çoğaldığını belirten Erdoğan, "Enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve kapasite sınırlarının kaldırılması, sektörün gelişimi açısından kritik önem taşıyor. Türkiye'nin alternatif enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi alanında sahip olduğu güçlü yapının, kapasite kısıtlarının kaldırılmasıyla çok daha yüksek bir potansiyele ulaşacağına inanıyoruz. Bu gelişmelerin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de tam uyum içinde olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda en büyük beklentimiz, kapasite artırımı yönündeki adımların hızla hayata geçirilmesidir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Erdal Erdoğan, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Dünya, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Güneş Enerjisiyle Geleceğe Yürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
21:03
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 16:59:49. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Güneş Enerjisiyle Geleceğe Yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.