Türk savunma sanayisi kabiliyetlerini Güney Afrika'da sergileyecek

Türkiye, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da düzenlenecek Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'ye 25 firmayla katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022 etkinliği, 30 ülkeden 450 firmanın katılımıyla 21-25 Eylül'de Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da düzenlenecek.

Türk firmaları da SSB koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlayacak.

Türkiye'den 25 firma, Afrika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılar için ürettikleri ürün ve hizmetleri sergileyecek.

Afrika'da düzenlenen hava, kara ve deniz yeteneklerinin sergilendiği en büyük ve en gelişmiş teknolojileri barındıran savunma ve havacılık fuarı süresince Türk firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünlerinin tanıtımları ve sunumları yapılacak.

İş birliği fırsatları da konuşulacak

"Türk Milli Pavilyonu"nda, başta Afrika askeri yetkilileri olmak üzere, tüm fuar katılımcılarına Türk savunma sanayisi ve ileri teknolojik kabiliyetlerine ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk savunma sanayii firmalarının üst düzey yöneticilerinin de katılması bekleniyor.

Fuara katılacak Türk firmaları arasında Aksa Motorlu Araçlar, ASELSAN, Ayesaş, BMC, Derya Arms, Elektroland Savunma, Garanti, GM Savunma, HAVELSAN, Kale Kalıp, Katmerciler, Lentatek, MKE, Nero Endüstri, Otokar, Öztek Tekstil, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, Sasa, STM, TİSAŞ, Transvaro, Turmaks ve TUSAŞ yer alıyor.