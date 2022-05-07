Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir! - Son Dakika
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Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!

07.05.2022 10:28
Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin son anketi yayımlandı. Buna göre katılımcıların yüzde 59'u Erdoğan'ın, yüzde 66,2'si ise hükümetin ekonomik sorunları çözebileceğine inanmıyor.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasından sonuçlar paylaştı.

HÜKÜMETE GÜVEN YOK

Söz konusu araştırmanın "Hükümet ekonomiyi düzeltebilir mi?" başlıklı anketinde, seçmenlerin yüzde 66'sı seçime kadar hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğini düşünmediği sonucu çıktı. AK Parti ve MHP'li seçmenlerin de kayda değer bir kısmının hükümete ekonomi konusunda güvenmediği sonucuna varıldı.

Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!

"Hükümetin seçime kadar ekonomiyi düzeltebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunun sorulduğu ankette "Evet düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 31, "Hayır düşünmüyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 66,2 oldu.

AK Partililerin yüzde 21,5'i, MHP'lilerin ise yüzde 28,2'si, "Hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyorum" dedi.

Diğer siyasi partiler ve kararsızların da büyük bölümünün "Hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyorum" demesi dikkat çekti.

EKONOMİ SORUNLARI ERDOĞAN ÇÖZEBİLİR Mİ?

Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasından "Ekonomik sorunları Erdoğan'ın çözebileceğini düşünüyor musunuz" sorusuna seçmenlerin yüzde 59'u "Hayır" yanıtı verdi.

Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!

MUHALEFETE DE GÜVEN YOK

Aynı araştırmada seçmene "Ekonomik sorunları muhalefet partilerinin çözebileceğine inanıyor musunuz?" sorusu da soruldu.

Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!

Buna göre seçmenin yüzde 42'si ekonomik sorunları muhalefet partilerinin çözebileceğini düşünüyor. Bu oran CHP tabanında %78, İYİ Parti tabanında %69 ve HDP tabanında %64 oranında. Muhalefet partilerinin ekonomiyi çözebileceğine dair inanç AK Parti ve MHP'de %11-17 bandında.

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Ekonomik Kriz, MetroPOLL, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir! - Son Dakika


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