Türkiye-Hollanda Ekonomik Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Hollanda Ekonomik Protokolü İmzalandı

Türkiye-Hollanda Ekonomik Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı. İkili ticaret ve yatırım konuları ele alındı.

15.01.2025 18:01
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? Türkiye ile Hollanda arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Protokolü imzalandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Hollanda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu 5. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Reinette Klever başkanlıklarında yapıldı.

Toplantıda ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Gümrük Birliği'nin güncellenme süreci, iş dünyasının karşılaştığı vize sorunları, sanayi ve ticarette yeşil ve dijital dönüşüm, kadın girişimcilik, sağlık turizmi, ihracatın finansmanı ile döngüsel ekonomi konuları ele alındı. Konular, toplantısı sonrasında imzalanan mutabakat zaptı ile kayıt altına alındı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yol haritasını belirleyen JETCO Protokolü'nün imzalanmasının ardından, DEİK ile Hollanda Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu başkanları ve iş insanlarının da katılımıyla Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki ülke özel sektörleri arasında potansiyel işbirliği temaları olarak belirlenen hizmetler, sanayi kümelenmeleri, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi hususlarında özel sektörün geleceğe ilişkin planlamaları ve işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hollanda, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Hollanda Ekonomik Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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