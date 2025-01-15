Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İstanbul'da

Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İstanbul\'da

İstanbul'da gerçekleşen JETCO toplantısında ikili ticaret ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

15.01.2025 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından Hollanda ile Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) Beşinci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Reinette Klever başkanlıklarında 15 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye ile Hollanda arasında 5'inci dönem JETCO toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Gümrük Birliğinin Güncellenme süreci, iş dünyasının karşılaştığı vize sorunları, sanayi ve ticarette yeşil ve dijital dönüşüm konuları basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ele alındı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası mutabakat zaptı imzalandı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "ETOK/JETCO oturumu çerçevesinde ise, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iş dünyamızın vize tedariki, müteahhitlik, enerji, start-up ekosistemi, dijitalleşme, sanayi, kümelenme, kadın girişimcilik, sağlık turizmi, ihracatın finansmanı ve döngüsel ekonomi konuları ele alınarak toplantısı sonrasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile kayıt altına alınmıştır. Önümüzdeki dönemde ülkemiz ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yol haritasını belirleyen JETCO/ETOK protokolünün imzalanmasının ardından, DEİK ile Hollanda Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu başkanları ve iş insanlarının da katılımıyla 'Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'na gerçekleştirilmiştir. İki ülke özel sektörleri arasında potansiyel iş birliği temaları olarak belirlenen hizmetler, sanayi kümelenmeleri, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi hususlarında özel sektörün geleceğe ilişkin planlamaları ve iş birliği imkanları ele alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dijital Dönüşüm, Ticaret Bakanı, Gümrük Birliği, Ömer Bolat, Politika, istanbul, Hollanda, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.