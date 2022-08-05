Buna göre, 29 Haziran 2010 tarihinde Ankara 'da imzalanan ve onaylanması uygun bulunan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince karar verildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Türkiye ile Endonezya arasındaki Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı - Son Dakika

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