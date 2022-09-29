Türkiye ile Malezya arasında STA'yı revize eden protokol imzalandı

TÜRKİYE ile Malezya arasında Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) Revize Eden 1 No'lu Protokol ve Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Toplantı Tutanağı imzalandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Önümüzdeki dönemde revize anlaşmamızın yürürlüğe girmesi, daha yoğun temaslarla Türkiye- Malezya'nın mevcut başarı hikayelerinin göstergesi niteliğinde olacak iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasını heyecan ile bekliyor olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta Malezya Kıdemli Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında iki bakanın eş başkanlıklarında Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi'nin ilk toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Serbest Ticaret Anlaşmasını Revize Eden 1 No'lu Protokol ve Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Toplantı Tutanağı İmza Töreni düzenlendi. Anlaşma kapsamında; iki ülke arasında mal ticaretine ilişkin gümrük vergileri indirilecek şekilde düzenlendi. Törenin ardından Bakan Muş, iki ülkenin ticaret ve ekonomik iş birliğinde yeni bir sayfa açmak için konuk bakan ile bir araya geldiklerini belirterek, "Açacağımız bu yeni sayfanın temelini bugün itibari ile revize ettiğimiz anlaşma ile atıyoruz. Bugün imzaladığımız revize protokol ile halihazırda mal ticareti temelinde olan Serbest Ticaret Anlaşması, hizmet ticareti ve yatırım konularının dahil edilmesi ile çok daha kapsamlı hale getiriyoruz. Bu gelişmeler ışığında revize anlaşmamızın Malezya ile ikili ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmesi ve daha ileri seviyeye taşıması vizyonuna katkı sağlayarak, yeni küresel ekonomik dinamiklerin gereklerini layıkıyla karşılayacağına inanıyorum. Bu doğrultuda yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkan sağlayacak, yatırım süreçlerini kolaylaştıracak, verimli uygulamalar ile ilgili ekonomik öngörülebilirliği artırarak iki ülke arasında ticareti ve yatırımı teşvik edecek bir ortaklık modelini tesis ediyoruz. Bu anlaşma ile Türkiye ve Malezya küresel ekonominin halihazırdaki zorlu ikliminde iş birliklerini daha da güçlendirecek. Revize anlaşma ile Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi ve kültürel bağlarımızı kalıcı ekonomik ilişkiler ile destekleme vizyonunun Malezya nezdinde bir kez daha teyit edildiği kanaatindeyim" dedi.

'REVİZE ANLAŞMANIN İKİ ÜLKEYE HAYIRLI OLMASINI ARZU EDİYORUM'

Bakan Muş, küresel ekonominin meşakkatli bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Yapısı itibari ile bölgesel olmakla birlikte etkisi bakımından küresel ölçekteki siyasi gerilimler mevcut istikrarsızlığı daha da artırmıştır. Türkiye olarak bu süreci doğru şekilde analiz ederek hem dünya arz güvenliğini hem de özel sektörün önceliklerine yönelik kritik adımlara öncülük ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bunun neticesinde ticaret diplomasisinin etkin ve verimli kullanımı sayesinde inşa edilen yeni iş birlikleri ve özel sektörümüzün yüksek gayretleri ile Türkiye'nin ihracatını 2021 yılında 225 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkardık. İhracat rekorları kırabilmemizde geçmiş dönemlerde tesis ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşmalarının bir çıpa görevi gördüğüne ve hızla ileriye sıçrayabilmemizde önemli rol oynadığına inanıyorum. Bugün revize ettiğimiz anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile hem Türkiye hem de Malezya, ticaretin ve yatırımların hızla gelişeceği, rekabetçi bir yapı inşa edecek; küresel olumsuzluklara karşı hem ikili hem de çok taraflı ilişkilerini geliştirebilmek adına güçlü bir çıpaya sahip olacaktır. Önümüzdeki dönemde revize anlaşmamızın yürürlüğe girmesi, daha yoğun temaslarla Türkiye- Malezya'nın mevcut başarı hikayelerinin göstergesi niteliğinde olacak iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasını heyecan ile bekliyor olacağız. Revize anlaşmanın iki ülkeye hayırlı olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.