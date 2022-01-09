Türkiye İMSAD Başkanı Küçükoğlu: "Az kaynakla daha çok iş üretmeliyiz"

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Sınırlı kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, az kaynak ile daha çok iş ve ürün üretmeliyiz. Gelecekte var olmanın ve sürdürülebilir başarının temel kuralı, 'az ile çok' anlayışını her alanda daha ileriye taşıyabilmektir." ifadelerini kulandı.

Küçükoğlu, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, enerji verimliliğinin öneminin daha da arttığını belirterek, "Kaynakların akılcı ve etkin kullanımı günümüzde daha önemli hale geldi. Bugün sadece sanayide, üretim aşamasında değil evlerimizde tüketim noktasında da birlikte hareket etmeli ve bu konuya yönelik ortak bir bilinç oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bugün tüm dünyada yükselen rekabet nedeniyle "az ile çok" yapabilmenin öneminin daha da arttığına dikkati çeken Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"'Az ile çok'un anlamı, sınırlı kaynaklarımızı daha iyi kullanarak, az kaynak ile daha çok iş ve ürün üretebilmektir. Enerji, ham madde, insan ve sermaye gibi… Gelecekte var olmanın ve sürdürülebilir başarının temel kuralı, 'az ile çok' anlayışını her alanda, durmadan daha ileriye taşıyabilmektir. Enerji verimli, çevre dostu yapılara eğilimin de hız kazandığı bu süreçte, binalarımızı sürdürülebilir malzemelerle inşa etmemiz büyük önem taşıyor. Bu bilinç sayesinde hem hane bütçesi hem de ekonomimize ciddi oranda katkı sağlayabiliriz. Aynı zamanda gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak adına enerjiyi verimli kullanmak zorundayız."

"Enerji verimliliğiyle cari açık da düşecek"

Tayfun Küçükoğlu, yüksek gibi görünen yatırım maliyetinin kısa sürede karşılayan enerji verimliliği uygulamalarıyla, sanayi tesislerde ve binalarda uzun yıllar enerji savurganlığını önlemenin mümkün olduğunu belirtti.

Yeni binaların yanı sıra mevcut binalarda sağlanacak enerji verimliliğiyle cari açığın da düşebileceğine dikkati çeken Küçükoğlu, "Bugün teknolojik imkanlarımız ve üretim kapasitemizle, Avrupa'da öne çıkan 'sıfır enerjili evler'in ötesinde, değil enerji tüketen, üreten evler yapabiliriz. Hem yenilenebilir enerji kaynaklarımız hem de bunları projelendirme imkanlarımızla gereken yeteneklere sahibiz. Kaynaklarımızı ihtiyacımız doğrultusunda en verimli şekilde kullanabilmek adına geç kalmadan gerekli hamleleri yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal gazın büyük kısmı konutlarda tüketiliyor"

Türkiye İMSAD Başkanı Küçükoğlu, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2020 Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin, 2020'de dünyada en fazla doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği 7'nci ülke olduğunu aktardı.

Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de bir önceki yıla göre, yüzde 7 artışla 15,4 milyar metreküp seviyesine yükseldiğini ifade eden Küçükoğlu, şöyle devam etti:

"2020'de en fazla doğal gaz tüketimi yüzde 32,3 ile konutlarda gerçekleşirken elektrik santrallerinin payı yüzde 28,6 ve sanayinin payı yüzde 26,7 oldu. Tüketimin kalan kısmını hizmet ve enerji sektörleri oluşturdu. Tüm bu veriler binalarda enerji verimliliğinin önemini ortaya koyuyor. Bugün gelişmiş ülkelere göre gelirimiz daha düşük olmasına rağmen enerji verimliliği konusunda geliştiremediğimiz noktalar söz konusu. Tüm konutlarda ısıtma ve soğutma amacıyla tüketilen enerjiden yüzde 50 tasarruf sağlama potansiyelimizi çok iyi değerlendirmeliyiz."

Binalarda enerji verimliliği için kullanıcılar teşvik edilmeli

Tayfun Küçükoğlu, binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla tüketilen enerjinin verimli kullanılmasına daha fazla önem verilmesi, vatandaşların da evlerindeki enerji tüketimini sorgulaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'deki tüm konutlar için 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni binaların ise iskan alabilmesi için en az C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olması gerekiyor. Bu yıl ise 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla elektrikte kademeli tarife başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iki kademeden oluşan sistem için sınırı 150 kWh olarak belirledi. Konut aboneleri için aylık 150 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh'ın üstündeki kısmı için 2.06 TL/ kWh olarak uygulanıyor. Bu uygulamaya ilave olarak binalarda enerji verimliliğini artırmak için Enerji Kimlik Belgesi'ne göre kademeli teşvik uygulamasına geçilmesinin de son derece yararlı olacağına inanıyoruz. Örneğin, A, B, C sınıfı enerji kimlik belgesine sahip konutların sınıfına göre değişen oranlarda indirimli tarifeden doğalgaz ve elektrik kullanabilmesinin orta uzun vadede daha da efektif bir uygulama olacağını düşünüyoruz."