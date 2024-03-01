Türkiye İMSAD, depreme dirençli şehirler için işbirliğine hazır

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesinde tüm taraflarla işbirliğine ve sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.
Dernekten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Küçükoğlu, depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu ve 7'den 70'e deprem korkusunun değil, deprem bilincinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Küçükoğlu, "Depremlere karşı hazırlıklı olabilmenin yolu topyekun bir seferliğe girişmemizden geçiyor. Şehirlerimizi, yaşam alanlarımızı depreme dirençli hale getirmeliyiz. Türkiye İMSAD olarak tüm taraflarla işbirliğine ve üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız. Söz konusu seferberlikte ekonomik beklenti ve hedeflerin uzağında, sosyal sorumluluk şuuruyla toplumumuzda deprem güvenliği bilincini oluşturabiliriz. Ufak maliyetlerle büyük sonuçlar almamız mümkün." ifadesini kullandı.
"Kentsel dönüşüm projelerinin 'sürdürülebilirlik' odaklı olması önemli"
Küçükoğlu, şehirlerin depreme hazırlıklı olabilmesi için kentsel dönüşümün büyük önem taşıdığına işaret etti. Kentsel dönüşüm süreçlerinde dikkat edilmesi gereken birçok kritik nokta olduğunu belirten Küçükoğlu, "Özellikle dönüşüm sürecindeki planlama, çevre düzenlemesi, altyapı ve atık yönetimi gibi unsurların iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kentsel dönüşüm projelerinin "sürdürülebilirlik" odaklı olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Küçükoğlu, şunları kaydetti:
"Yeşil alanların korunması, enerji verimliliği ve çevre dostu binalar gibi unsurların göz önünde bulundurulması, şehirlerimizin geleceği için kritik rol oynuyor. Özellikle büyükşehirlerimizde gerçekleşecek kentsel dönüşüm, sadece yapısal değişiklikleri değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik dinamikleri de etkiler. Bu nedenle sürecin baştan sona çok iyi yönetilmesi gerekiyor."
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