Türkiye İmsad: İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Haziranda Geriledi, Yılın Geri Kalanına Yönelik Beklentiler de Zayıfladı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine göre, İnşaat Malzemeleri İmalat Sanayi Bileşik Endeks'i haziran ayında 0,05 puanlık düşüşle 74,76 puana indi. Yılın geri kalanına yönelik beklentiler de zayıfladı.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi açıklandı. Buna göre, faliyetlerdeki hareketlenme Bileşik Endeks'i desteklerken, güven ve beklentilerdeki zayıflama endekste düşüşe neden oldu. Mayıs ayı sonrası sınırlı ölçüde gerileme kaydeden Bileşik Endeks haziran ayında 0,05 puanlık düşüşle 74,76 puana indi. Yılın geri kalanına yönelik beklentiler de zayıfladı.

Türkiye İMSAD'dan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'ne ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"BİLEŞİK ENDEKS HAZİRAN AYINDA 0,05 PUANLIK DÜŞÜŞLE 74,76 PUANA İNDİ: Bileşik Endeks haziran ayında sınırlı ölçüde geriledi. Faaliyetlerdeki hareketlenme Bileşik Endeks'i desteklerken, güven ve beklentilerdeki zayıflama endekste düşüşe neden oldu. Mayıs ayı sonrası sınırlı ölçüde gerileme kaydeden Bileşik Endeks haziran ayında 0,05 puanlık düşüşle 74,76 puana indi.

YÜKSEK SEZONUN ETKİLERİ HİSSEDİLDİ: İnşaat malzemeleri sanayisinde yüksek mevsimin olumlu katkısı ve çalışma gün sayısının önceki aya göre artması faaliyetlerde önemli artışlara neden oldu. Bu dönemde iç ve dış talepte artışlar görülürken yüksek enflasyon ve maliyetlerin sınırlayıcı etkisi zayıf kaldı.

OLUMSUZ EKONOMİK GELİŞMELERE RAĞMEN İÇ VE DIŞ TALEPTEKİ HAREKETLİLİK İSE SÜRÜYOR: Mayıs ayında çalışma günü sayısının azalması ile durağanlaşan Faaliyet Endeksi haziran ayında sıçrama gösterdi. Yüksek sezonun da etkisiyle tüm faaliyet gruplarında artışlar yaşanırken, iç ve dış talepteki hareketlilik endekse büyük katkı sağladı. Yurtiçi satışların yanı sıra ihracat tarafında da yükseliş kaydedildi. Çalışma gün sayısındaki normalleşme ile birlikte artan iç ve dış talep, üretimde artışa yol açtı. Cirolar tarafında bir bölümü enflasyon kaynaklı yüksek artış görüldü. Olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen iç ve dış talepteki hareketlilik ise sürüyor.

GÜVEN ENDEKSİ YILIN İLK YARISINDA KIRILGAN VE ZAYIF KALMAYA DEVAM ETTİ: Güven Endeksi haziran ayında da sınırlı düşüş göstererek bir önceki aya göre 0,63 puan azaldı. Böylece Güven Endeksi yılın ilk yarısı boyunca kırılgan ve zayıf kaldı. Faaliyetlerdeki hareketlenmeye rağmen yeni bir ekonomik model denenmesi, Rusya- Ukrayna savaşı ve ekonomik unsurlar nedeniyle güven kaybı sürdü. Ayrıca ihracat pazarlarında uzun süre sonra başlayan yavaşlama endişesi güveni zayıflatan nedenlerden biri oldu.

YURTİÇİ PAZARLARDA GÜVEN SEVİYESİ SINIRLI ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ KAYDETTİ: Bu dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin sınırlı ölçüde gerilediği gözlendi. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde ise güven sınırlı düşüşler gösterdi. Yurtiçi pazarlarda güven seviyesi sınırlı ölçüde düşüş kaydetti. İhracat pazarlarına olan güven seviyesi de uzun süre sonra geriledi.

YÜKSEK MALİYETLER, YÜKSEK SEZONA RAĞMEN İÇ PAZAR SİPARİŞLERİNİ SINIRLADI: Ekonomiye ait alt göstergeler gerilerken, sektöre ilişkin göstergelerde de düşüşler devam etti. İç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri zayıflattı. Beklenti Endeksi haziran ayında da düşüşünü sürdürerek bir önceki aya göre 1,1 puan geriledi. Bu dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı düşüş oldu. Yüksek maliyetler, yüksek sezona rağmen iç pazar siparişlerini sınırladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler sınırlı ölçüde azaldı.

İHRACAT SİPARİŞLERİ UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ GERİLEDİ: Gelecek 3 aya ilişkin alınan ihracat siparişleri de uzun süre sonra ilk kez geriledi. İhracat pazarlarındaki yavaşlama hissedilmeye başlandı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin üretim beklentisi özellikle iç ve dış talepteki düşüş ile zayıflayarak haziran ayında geriledi. Mevsimsellik ve faaliyetlerdeki hareketliliğe rağmen, yüksek enflasyon, maliyet artışları ile iç ve dış talepteki yavaşlama, beklentileri zayıflattı."