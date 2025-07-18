Türkiye-İngiltere STA Müzakereleri Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-İngiltere STA Müzakereleri Tamamlandı

18.07.2025 10:59
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Türkiye ve Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başarıyla sona erdi.

TİCARET Bakanlığı, Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine ilişkin birinci tur müzakerelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik düzeyde seyreden ekonomik iş birliğinin, yeni ve güçlü bir ivme kazandığı belirtildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mayıs ayında Londra'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, Birleşik Krallık'taki mevkidaşı ile varılan mutabakat doğrultusunda başlatılan Türkiye-Birleşik Krallık STA güncellenmesine ilişkin birinci tur müzakerelerin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

'GÜMRÜK İŞLEMLERİ SADELEŞTİRİLECEK'

Her iki ülkenin ilgili kurumlarının üst düzey katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen ve son derece verimli geçen müzakerelerde, STA'nın kapsamının derinleştirilmesi amacıyla birçok kritik başlığın masaya yatırıldığı belirtilerek, "Güncellenen STA ile; tarım ürünlerinde karşılıklı yeni pazar açılımları sağlanacak, hizmet ticaretine ilişkin iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı bir iş birliği ortamı sağlamak üzere kapsamlı hükümlere yer verilecek, bu kapsamda mali hizmetler alanında İslami finans konusu da dahil olmak üzere olabilecek fırsatlar araştırılacak, sağlık hizmetleri ve görsel işitsel hizmetler gibi ülkemizin rekabetçi olduğu hizmet sektörleri gözetilecek, yatırımların kolaylaştırılması hususunda atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı tanınması sağlanacak, KOBİ'lere yönelik farkındalık artırıcı adımlar atılacak, inovasyon, tüketicinin korunması ve kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi başlıklarında iş birliği alanları somutlaştırılacak, çevre ve işgücü konularında ticaretin sürdürülebilir kalkınma boyutu yansıtılacak ve ticaretin kolaylaştırılması kapsamında geleneksel ve dijital kanallarda gümrük işlemleri sadeleştirilecektir" denildi.

BİR SONRAKİ MÜZAKERE TURU 2025 SONUNDA

STA'nın her iki ülkenin refahına katkı sağlayacak şekilde en kısa sürede tamamlanması yönündeki karşılıklı güçlü iradenin, müzakereler sırasında bir kez daha teyit edildiği vurgulanarak, "İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi 2024 yılında 22 milyar dolara ulaşırken, Birleşik Krallık ülkemizin en büyük 7'nci ticaret ortağı olmuştur. Birleşik Krallık, 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile ülkemizin en çok ticaret fazlası verdiği ikinci ticaret ortağı olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, 69 milyonluk nüfusuyla Birleşik Krallık pazarı, ülkemiz ürünlerine güçlü bir talep sunarken, Türkiye'de istihdamı destekleyen stratejik bir ekonomik ortak olarak önemini korumaktadır. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir sonraki müzakere turunun 2025 yılının sonuna kadar yapılması hedeflenmekte olup, yapıcı ve kararlı diyalog süreci, STA'nın yeni nesil bir anlaşma olarak sonuçlandırılmasına zemin hazırlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Birleşik Krallık, İngiltere, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İngiltere STA Müzakereleri Tamamlandı - Son Dakika

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