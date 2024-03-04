Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi 2023'te Yüzde 5,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi 2023'te Yüzde 5,7 Arttı

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi, sektörün büyümesine paralel olarak 2023'te yüzde 5,7 artış gösterdi. İnşaat sektörü deprem bölgesi inşaat faaliyetleri ve yerel seçimler öncesi hızlanan kentsel dönüşüm ve altyapı faaliyetleriyle yıllık bazda yüzde 7,8 büyüdü. Metal yapı ve yapı parçaları üretimi en yüksek artışı gösterirken, inşaat camları ve seramik kaplama malzemeleri üretiminde gerileme yaşandı. Yeni inşaat siparişleri ise şubatta azalmış olsa da sektördeki güven endeksi yükselişini sürdürdü.

04.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi, 2023'ü sektörün büyümesine paralel olarak yüzde 5,7 artışla tamamladı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun şubat ayı sonuçları açıklandı.

Rapora göre, inşaat sektörü 2023'ü yıllık bazda yüzde 7,8 büyümeyle tamamladı. Bu artışta deprem bölgesi inşaat faaliyetleri ve yerel seçimler öncesi hızlanan kentsel dönüşüm ve altyapı faaliyetleri etkili oldu.

Benzer büyüme, inşaat malzemesi sanayi üretiminde de görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğine depremin etkisiyle yüzde 1,2 artışla yavaş başlayan inşaat malzemesi sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yüzde 1,4, üçüncü çeyrekte yüzde 13,5, son çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Yıllık büyüme ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 14 alt sektörde üretim 2022'ye göre göre artarken, 8 alt sektörde geriledi. Bu dönemde en yüksek üretim artışı yüzde 29,7 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti. Metal kapı ve pencere üretimi yüzde 27,7, ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 20,2 ve hazır beton üretimi yüzde 14,2 arttı.

Üretimde en yüksek gerileme yüzde 12,1 ile inşaat camlarında yaşanırken, onu yüzde 12 ile seramik kaplama malzemesi izledi.

Yeni alınan inşaat siparişleri şubatta geriledi

Bu yıla hızlı başlayan yeni inşaat siparişleri, şubatta önceki aya göre 0,2 puan azalsa da yüksek seyrini korudu. İnşaat sektörü, yeni ekonomi politikaları sonucunda sektörde oluşacak yeni arz/talep dengeleri ve maliyet/fiyat seviyelerini görmeye başladı. Yerel seçimler öncesi alınan kentsel dönüşüm izinleriyle siparişlerde artış hedefleniyor.

Ocakta 100 puanın üzerine çıkan inşaat sektörü güven endeksinde yükseliş devam etti. Şubatta ocak ayına göre 3,4 puan daha artan endeksin yükselişinde kentsel dönüşüm işlerinin hızlanması etkili oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi 2023'te Yüzde 5,7 Arttı - Son Dakika

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