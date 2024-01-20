Türkiye, İnsanlı Uzay Araştırmalarında Daha Fazla Rol Üstlenmek İstiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz, önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarında, uzay keşiflerinde, uzay istasyonlarında ve bütün değer zincirinde daha fazla rol üstlenebilmek adına Türk sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlü şekilde desteklemek ve yönlendirmek." ifadesini kullandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Florida'da gerçekleştirilen fırlatma töreni için gittiği ABD'de, Houston'daki NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni ziyaret etti, Axiom Space firmasının Uzay İstasyonu Geliştirme Tesisi'nde de inceleme yaptı.

Firmanın yöneticileriyle bir araya gelen Kacır, "İnsanlı uzay misyonlarında hizmet sunan bir firma olmanın ötesinde, özellikle NASA ile işbirliği içerisinde yeni uzay istasyonu kurulumu, Ay misyonunda astronotların kullanacakları kıyafetlerin geliştirilmesi, tasarımı ve üretimi gibi projeler de yürüten bir firma." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki tecrübesini Axiom Space ile paylaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarında, insanlı uzay misyonlarında üstlenebileceğimiz rol ve sorumluluklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Arzu ediyoruz ki uzay ekosisteminde araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim alanlarında gerek Türk firmaları gerek üniversite araştırma merkezlerimiz çok daha aktif bir rol üstlensinler, insanlı ilk uzay misyonumuzda bütün bu çalışmaların aslında öncü adımı olsun."

Uzay Çalıştayı düzenlenecek

Gelecek dönemde Türkiye'de uzay alanında çalıştay düzenleneceğini dile getiren Kacır, "Hem Türkiye'den hem uluslararası ekosistemden katılım sağlayacağımız bu çalıştayla, Türkiye'nin insanlı uzay misyonlarında, uzay keşiflerinde, tüm aşamalarda oynayabileceği rolü planlamaya dönük bir stratejik plan üzerinde çalışacağız ve insanlı ilk uzay misyonumuzun devamını getirecek adımlar atacağız." bilgisini verdi.

Kacır, özellikle uzay istasyonlarının geliştirme ve kurulum süreçlerini, tüm alt sistemlerde hangi koşullarda çalışmaların yürütüldüğünü de çok detaylı görme imkanını bulduklarını aktararak, "Uzay istasyonları, astronotların bir yandan yaşamlarını verimli sürdürmeleri için bir yandan da bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için tasarlanan istasyonlar. Yeryüzünün etrafında 27 bin kilometre/saat hızla hareket eden, yer çekimsiz ortam imkanını astronotlara sunan merkezlerden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geliştirme ve üretim süreçlerinde de gerek enerjinin temini gerek diğer koşulların oluşturulması anlamında oldukça yüksek teknoloji sistemlerinden bahsedildiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak bütün bunların geliştirilmesinde ve üretilmesinde daha fazla rol üstlenebiliriz. Türk sanayisinin bu alanlarda çok yüksek bir potansiyel taşıdığını biliyoruz. Türkiye'nin AR-GE ekosistemi bütün bu alanlarda inovatif çözümler geliştirebilecek çok sayıda firmayı ve araştırma grubunu içeriyor."

Bakan Kacır, "Hedefimiz, önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarında, uzay keşiflerinde, uzay istasyonlarında, bütün değer zincirinde daha fazla rol üstlenebilmek adına Türk sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlü şekilde desteklemek ve yönlendirmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yürüttükleri projelerde birlikte neler yapabileceklerini konuştuklarını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Onların Artemis Ay Programı var, o program kapsamında üstlendikleri birtakım sorumluluklar var, bunlardan bahsettiler. Türkiye'nin bütün bu çalışmalarda sahip olduğu potansiyeli onlar da bir nebze biliyor aslında. Biz Türk ekosistemini, Türk sanayi ve araştırma geliştirme ekosistemini onlarla daha yakın çalıştırmaya dönük önümüzdeki dönemde ortak projeler ve programlar başlatıyor olacağız. İnanıyorum ki böylelikle hem Türkiye'nin milli projelerde daha hızlı yol almasını sağlayacağız hem de küresel projelerde Türk sanayi ve inovasyon ekosisteminin daha etkin şekilde paydaş olması konusunda yeni adımlar atacağız."