Türkiye-Irak İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Irak İşbirliği Toplantısı

Türkiye-Irak İşbirliği Toplantısı

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ve Irak firmalarıyla işbirliği konularını görüştü.

03.12.2024 15:48
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Irak'ta farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Irak Yuvarlak Masa Toplantısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıya, Bakan Bolat'ın yanı sıra Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, DEİK Başkanı Nail Olpak ile her iki ülkeden iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bolat ile Al-Greyri, şirket temsilcileriyle, faaliyetleri, gelecek planları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Sivil Toplum, Ömer Bolat, Politika, Türkiye, Ekonomi, Irak, Son Dakika

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