Türkiye-İran İş Birliği Forumu Van'da Yapıldı

Van'da, Türkiye- İran arasındaki ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Türkiye-İran İş Birliği Forumu yapıldı.

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) konferans salonunda gerçekleştirilen programa İran'dan yaklaşık 30 iş insanı katıldı.

Forumda, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin artırılması, sınır ticaretinin geliştirilmesi, yatırım fırsatları ve bölgesel iş birliği imkanları ele alındı.

Programa katılan Van Vali Yardımcısı Hasan Musap Okatan, bugünün dünyasında ekonomik kalkınmanın artık yalnızca büyük şehirlerin değil, sınır bölgelerinin, lojistik merkezlerinin ve yerel iş birliklerinin gücüyle şekillendiğini söyledi.

Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını belirten Okatan, "Sınır ticaretinin güçlendirilmesi, lojistik altyapının geliştirilmesi, turizm hareketliliğinin artırılması, tarım, enerji, sanayi ve teknoloji alanlarında ortak yatırımların teşvik edilmesi hepimiz için yeni fırsat kapıları açacaktır. Özellikle ilimizin sahip olduğu stratejik konum, kara yolu taşımacılığı, turizm, dış ticaret ve kültürel etkileşim açısından büyük bir avantaj sunmaktadır. İran'ın sınır şehirleri de bölgesel ticaret ağlarının önemli merkezleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Ticaretin gelişmesiyle güvenin arttığını, güvenin artmasıyla dostluğun güçlendiğini, dostluğun güçlenmesiyle de bölgede huzur ve refahın kalıcı hale geldiğini vurgulayan Okatan, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada rekabet kadar iş birliği de önemlidir. Küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde komşu ülkeler arasındaki güçlü ekonomik ortaklıklar çok daha kıymetli hale gelmiştir. Bu nedenle iş insanlarımızın önünü açacak her adım, aslında bölgemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Kamu kurumları olarak yatırımcılarımızın, üreticilerimizin ve girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ortak fuarlar, ticaret heyetleri, sanayi iş birlikleri, turizm projeleri ve genç girişimcilik programlarıyla bu ilişkileri daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Ekonomik ilişkilerin temelinde sadece rakamlar değil, insanlar arasındaki samimiyet vardır. Halklarımız arasındaki tarihi bağlar, kültürel yakınlık ve karşılıklı misafirperverlik, bu iş birliğinin en güçlü temelidir. Toplantının yeni ortaklıklara, güçlü yatırımlara ve kalıcı dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum."

İran'dan gelen Batı Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Hasan Heydari ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin teknoloji ürünleri ihracatının önemli bir seviyede olduğuna işaret eden Heydari, "Bu başarı bizim için de önemli bir fırsattır. Türk şirketleriyle ortak girişimler kurabilir, birlikte teknoloji geliştirebilir ve İran'da geliştirilen teknolojileri, Türkiye'nin güçlü pazar yapısı ve geniş ticari ağı sayesinde hem Türkiye pazarına hem de küresel pazarlara ulaştırabiliriz. Böylece teknoloji tabanlı ürünlerimizi ve yenilikçi girişimlerimizi dünya pazarlarına taşıma imkanı elde edebiliriz. Bu iş birliğinin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Komşuluğumuzu iş birliğine ve ticarete dönüştürmek istiyoruz"

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de iki ülke arasında hedeflenen ticaret hacmine ulaşılmasına katkı sunmak amacıyla yaklaşık iki yıldır çalışma yürüttüklerini belirtti.

İran Bilim ve Sanayi Bakanlığının da bu kapsamda Türkiye ile yapılacak çalışmalarda Urmiye Valiliğini görevlendirdiğini anlatan Gedik, şöyle konuştu:

"Biz de Urmiye Valiliği ile geçen yıl yaptığımız ziyarette iş birliği protokolü imzaladık ancak son zamanlarda yaşanan sorunlar nedeniyle bugüne kadar çok fazla çalışma yapamamıştık. Komşuluğumuzu iş birliğine ve ticarete dönüştürmek istiyoruz. Bugün, İran'dan gelen yaklaşık 30 iş insanının da yer aldığı bir heyeti ağırlıyoruz. Hem ticari iş birlikleri konusunda görüşmeler gerçekleştiriyoruz hem de yeni iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Yürüttüğümüz çalışma, ilimizin ekonomik gelişimine, istihdamına ve sosyal kalkınmasına da çok önemli katkılar sağlayacak."

Sunumlarla devam eden programa, kentteki iş insanları ve firma temsilcileri de katıldı.