Türkiye-İspanya Savunma İşbirliği İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye-İspanya Savunma İşbirliği İmzalandı

17.06.2026 16:31
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Eurosatory 2026'da Türkiye ve İspanya arasında savunma alanında işbirliği protokolleri imzalandı.

Eurosatory 2026 Fuarı kapsamında Türkiye ve İspanya arasında savunma ve havacılık alanında köprü kuracak imzalar atıldı.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nden (OSSA) yapılan açıklamaya göre, Paris'te düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayi fuarlarından Eurosatory 2026, Türkiye ve İspanya arasında sektörel köprü kuracak imzalara ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar'ın gözlemci olarak katıldığı SSB standındaki imza töreni, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Söz konusu anlaşmalar, gelecek dönemde Ankara ve Valencia'da düzenlenecek organizasyonların temelini oluşturuyor.

Fuarcılık ve bölgesel işbirliği protokolleri

Tören kapsamında ilk protokol, etkinlik organizasyonunu üstlenen kurumlar arasında yapıldı. NGF Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Erdal Usta ile Feria Valencia Genel Müdürü Mariano Clemente tarafından atılan imzalarla, iki ülkenin fuarcılık ve organizasyon tecrübesinin birleştirilmesi hedefleniyor.

Günün ikinci protokolü ise bölgesel ve sektörel işbirliğini geliştirmek amacıyla "iyi niyet anlaşması" (MoU) olarak imza altına alındı.

Anlaşma, OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan ile Valencia Hükümeti Sanayi Bakan Yardımcısı ve Hükümet Sekreteri Felipe Carrasco arasında imzalandı. Anlaşma ile iki ülkenin savunma KOBİ'lerinin ve ana sanayi üreticilerinin entegrasyonunun hızlandırılması amaçlanıyor.

"Uzun vadeli teknoloji ve ortak üretim köprüsü kuracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yarsan, anlaşmanın, kümelenmenin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırma stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

KOBİ'lerin yüksek üretim kabiliyetlerini, İspanyol ana sanayi üreticileri ve küresel tedarik zinciriyle daha dinamik şekilde entegre etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yarsan, şunları kaydetti:

"SSB'nin himayelerinde gerçekleşen bu imza, iki ülke arasında sadece ticari bir bağ değil, aynı zamanda uzun vadeli bir teknoloji ve ortak üretim köprüsü kuracaktır. Bu ortak iradenin ilk güçlü yansımasını bu yıl 14-16 Ekim'de Başkentimizde gerçekleştireceğimiz 'IDA Türkiye' etkinliğimizde göreceğiz. Sektörün devlerini Ankara'da ağırladıktan sonra, bu sinerjiyi kesintiye uğratmadan Eylül 2027'de Valencia'ya taşıyacağız. Paris'te attığımız bu imzaların, üye firmalarımızın ihracat potansiyeline doğrudan katkı sunacağına inanıyor, bu işbirliğinin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Ankara ve Valencia'da ortak vizyon

İmzalanan protokoller kapsamında taraflar, savunma ve havacılık sektörünü bir araya getirecek iki büyük organizasyon için ortak hareket edecek.

İşbirliği kapsamında, 14-16 Ekim'de Ankara'da "IDA Türkiye Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" düzenlenecek. Stratejik ortaklığın ikinci ayağı ise 22-24 Eylül 2027'de "IDA İspanya Savunma ve Havacılıkta İşbirliği Günleri" adıyla Valencia'da gerçekleştirilecek.

Söz konusu anlaşmalar, her iki ülkenin savunma ve havacılık ekosistemlerinin pazar payını artırma, teknoloji transferi ve ortak üretim yeteneklerini geliştirme kararlılığını destekliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, İspanya, Türkiye, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İspanya Savunma İşbirliği İmzalandı - Son Dakika

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