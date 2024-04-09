Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı aldı

Ticaret Bakanlığı: " Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır." - ANKARA
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Merkezefendi Belediyesi, Arefe günü kurulacak olan semt pazarlarının yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Memişoğlu, mesajında Ramazan ayının bereketini ve ihracatın artışını vurgulayarak, bayram sonrasında ihracat yolculuğunun devam edeceğini belirtti.
Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı, bayramda da yoğun ilgi görüyor. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kentte uzun yıllardır tatlı satışı yapan esnaflar, vişneli ekmek kadayıfının normal kadayıfa göre daha fazla rağbet gördüğünü ifade ediyor.
Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Çinli otomobil üreticileri, Rus pazarında da kendini göstermeye devam ediyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusya'da en çok satılan 10 otomobil markasından 9'u Çinli oldu. Çinli markaların başarısı gelecek için umut veriyor.
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