Temmuz ayında Balıkesir'den 71,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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Temmuz ayında Balıkesir'den 71,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

29.08.2022 11:21
Temmuz ayında Balıkesir'den 71,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 23,3 artarak 71 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

TÜİK, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Türkiye'de Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 ithalat ise yüzde 41,4 arttı. Balıkesir'de de ihracat yüzde 23,3 artarak 71 milyon 600 bin dolar, ithalat yüzde 52,5 artarak 43 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

YORUMLAR
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2022'nin ilk 7 ayında dış ticaret açığı 62 milyar 177 milyar dolara çıktı 2022'nin ilk 7 ayında dış ticaret açığı 62 milyar 177 milyar dolara çıktı Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı Kayseri'nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 17,6 arttı İhracat ve ithalat arttı İhracat ve ithalat arttı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında Balıkesir'den 71,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Temmuz ayında Balıkesir'den 71,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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