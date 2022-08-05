Yapı ruhsatı alan bina sayısı yüzde 22,5 azaldı - Son Dakika
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Yapı ruhsatı alan bina sayısı yüzde 22,5 azaldı

05.08.2022 12:34
Yapı ruhsatı alan bina sayısı yüzde 22,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022'nin ilk 2 ayında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5 ve daire sayısı yüzde 27,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022'nin ilk 2 ayında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5 ve daire sayısı yüzde 27,9 azaldı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) yıllık konut ihtiyacının 800 bin adede yaklaştığını açıklarken, TÜİK'in yılın birnci çeyreği için yayımladığı Yapı İzin İstatistikleri'nde  yeni konutlar için yapılan ruhsat başvurularının düştüğünü ortaya koydu.

2021'in ilk çeyreği ile kıyaslandığında 2022'nin ocak ve mart döneminde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüzölçümü ise yüzde 21,8'e düştü.

"YAPI KİMYASALLARI ÜRETİMİNDE YÜZDE 10 ARTIŞ YAŞANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

İnşaattaki bu tabloya rağmen yapı kimyasalları sektörünün büyümeye devam ettiğini söyleyen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Mustafa Akbacı, "İMSAD tarafından yayımlanan Yapı Sektörü Raporu'nda, 2020'de yapı kimyasalları üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandığını görüyoruz. Üretimin 6,15 milyon tona yükseldiği yapı kimyasalları sektörü, bu ivmeyi yeni konut arzının düşüklüğünden aldı. Çünkü yeni konut satın alma ya da kiralama hayali kuranlar, çareyi tadilatta buldu" dedi.

"EĞİTİMLERLE İŞ KALİTESİNİ ARTIRMALARINA DESTEK VERİYORUZ"

Tadilat yaptıracak ev sahiplerinin zaman içinde oluşabilecek yıpranma payını en aza indirgemek ve konforlu yaşam alanları oluşturmak için dayanıklı, sürdürülebilir malzemeler tercih ettiklerini aktaran Akbacı,"Ev sahipleri daha kullanışlı mekanlar yaratmak için, yalnız banyo ve mutfakta değil, tüm yaşam alanlarında karoları değerlendirirken, bunları döşemek, yapı ve malzeme arasında bütünlük kurabilmek kritik bir unsur haline geliyor. Burada karo ustalarının gerçek anlamda ustalıklarını konuşturması gerekiyor. Seramiksan olarak biz de düzenlediğimiz uygulamalı eğitimlerle onların iş kalitesini artırmalarına destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

50 SERAMİK USTASINA ÖZEL UYGULAMALI EĞİTİM

Ahşap, beton, doğal taş görünümlü karoların salon, yatak odası gibi mekanlarda trendleri yakalarken aynı zamanda sağlam ve hijyenik bir çözüm sunduğunu belirten Akbacı  "Büyüyen tadilat pazarı, nitelikli ustalara ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Biz de yapı kimyasalları, karo ve vitrifiye ürünlerindeki uzmanlığımızı ustalarla paylaşabileceğimiz uygulamalı eğitimler düzenliyoruz. Geçtiğimiz günlerde, seramik  alanındaki yetkinliklerini geliştirerek iş kalitesi ve rekabet açısından meslektaşlarından bir adım öne çıkmak isteyen ustalar için İzmir'deki Ödemiş bayimiz Uygun Yapı iş birliğiyle eğitim semineri gerçekleştirdik. 50 ustanın katıldığı eğitime, karo ve yapı kimyasalları ürünlerinin teknik detaylarından bahsederek başladık. Ardından uygulama öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken konuları paylaştık" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı ruhsatı alan bina sayısı yüzde 22,5 azaldı - Son Dakika

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