Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Temmuzda Aylık Yüzde 0,1 Azaldı - Son Dakika
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Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Temmuzda Aylık Yüzde 0,1 Azaldı

15.09.2022 11:32
Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Temmuzda Aylık Yüzde 0,1 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini bugün yayınladı.

İNŞAAT VE TİCARET-HİZMET SEKTÖRLERİNDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; temmuz ayında ücretli çalışanlar, aylık olarak sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 6,1 OLDU

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi iken 2022 Temmuz ayında 14 milyon 504 bin 403 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; temmuz ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,2 arttı.

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Temmuzda Aylık Yüzde 0,1 Azaldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Temmuzda Aylık Yüzde 0,1 Azaldı - Son Dakika
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