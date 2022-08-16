Zonguldak'ta 559 konut satışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 559 konut satışı gerçekleştirildi

16.08.2022 12:04
Zonguldak'ta 559 konut satışı gerçekleştirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak'ta geçen Temmuz ayında 559 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak'ta geçen Temmuz ayında 559 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, 2022 yılı Temmuz ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Zonguldak'ta geçen Temmuz ayında 371'i ikinci el olmak üzere toplamda 559 konut satışı gerçekleştirildi. Öte yandan TÜİK ilk yedi aylık istatistiklerini de açıkladı. Buna göre 2022 yılının Ocak ayında 315, Şubat ayında 396, Mart ayında 586, Nisan ayında 564, Mayıs ayında 536, Haziran ayında 676 ve Temmuz ayında 559 konut satışı gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta 559 konut satışı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 559 konut satışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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