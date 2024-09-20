Türkiye, İtalya için Dövme Üretiminde Fırsatlar Sunuyor

Ekonomi

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) Direktörü Marco Pintus, Türkiye'nin Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci büyük döküm üreticisi olarak İtalyan firmaları için geniş bir pazar sunduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu sektördeki üretim kapasitesi, İtalyan firmalarına yüksek kalite ve ileri teknoloji ürünleri ile katkı sağlama fırsatı yaratıyor." dedi.

Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas (Ankiros) Fuarı, "Sürdürülebilir Metalurji ve Yenilikçi Teknolojiler" ana temasıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde 16. kez kapılarını açtı.

Ankiros 2024'te ITA 13 üyesi ile yer alırken, fuarda toplamda 60'tan fazla İtalya firması bulunuyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ITA Direktörü Pintus, İtalya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin uzun yıllardır güçlü ve dengeli bir şekilde ilerlediğini belirterek, 2023'te iki ülke arasındaki ticaret hacminin 27,3 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Pintus, "Bu rakamın 2024 sonunda 30 milyar doları geçmesi bekleniyor. İkili ilişkilerde metalürji sektörü önemli bir yer tutuyor. Türkiye, Avrupa'nın ikinci ve dünyanın yedinci büyük döküm üreticisi olarak, İtalyan metal işleme ve döküm teknolojisi firmaları için geniş bir pazar sunuyor. Türkiye'nin bu sektördeki üretim kapasitesi, İtalyan firmalarına yüksek kalite ve ileri teknoloji ürünleri ile katkı sağlama fırsatı yaratıyor." diye konuştu.

"Fuar İtalya ile Türkiye arasındaki metalürji işbirliğini artırma açısından büyük bir öneme sahip"

Marco Pintus, İtalya'nın metalürji sektöründeki güçlü yanları arasında köklü bir geçmişin, ileri teknolojinin ve global pazarlardaki rekabetçi ürünlerin yer aldığını kaydetti.

Türkiye ile ticarette öne çıkan unsurların kalite, esneklik ve teknolojik yeniliklerin paylaşımı olduğunu dile getiren Pintus, İtalyan firmalarının Türkiye'deki büyük projelerde yer alarak bu rekabet avantajlarını kullandığını aktardı.

Pintus, son yıllarda Türkiye ile İtalya arasındaki metalürji ticaretinde önemli bir artış yaşandığına dikkati çekerek, "2023 yılında Türkiye'nin metalürji ihracat değeri 7 milyar avroya ulaştı ve bu durum, sektördeki yüksek kalite standartları ile uluslararası pazarlarda güçlü bir konum kazanılmasına katkı sağladı. Bu artışın en önemli sebeplerinden biri, Türk firmalarının İtalyan teknolojisine olan ilgisi ve İtalyan firmalarının Türkiye pazarına daha fazla yönelmesidir." şeklinde konuştu.

Ankiros Fuarı'na da değinen Pintus, fuarın İtalya ile Türkiye arasındaki metalürji işbirliğini artırma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Pintus, fuarın, Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa pazarlarına erişim sağlama fırsatı sunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İtalyan firmalarına Türk sektör profesyonelleri ile buluşma ve yeni iş bağlantıları kurma imkanı sağlıyor. Bu yıl Ankiros'a katılacak 60'tan fazla İtalyan firma, döküm makineleri ve teknolojilerindeki yenilikleri sergileyerek Türkiye ile daha güçlü işbirliklerine adım atmayı hedefliyor?. Ankiros Fuarı, sektör profesyonelleri için yeni iş fırsatları sunmanın yanı sıra teknolojik gelişmeleri takip etme ve işbirliklerini güçlendirme açısından önemli bir platformdur. İtalyan firmaları için bu fuarın stratejik önemi, Türkiye'nin geniş döküm üretim kapasitesine erişim sağlamasına dayanıyor. İtalya'nın yüksek teknolojili çözümleri, Türkiye'nin büyüyen sektörlerinde daha verimli ve kaliteli üretim süreçlerine katkı sağlayabilir."

"İtalyan firmalarının Türk döküm ürünlerine olan ilgisi yüksek seviyelerde"

ITA Direktörü Pintus, uluslararası fuarların Türkiye'nin metalürji sektöründeki küresel konumunu güçlendirmede önemli bir rol oynadığına değinerek, Ankiros gibi etkinliklerin, Türkiye'nin sektör içindeki potansiyelini uluslararası düzeyde sergileyerek, dünya çapındaki oyuncuların dikkatini çekmesine ve işbirliği fırsatlarının artmasına olanak tanıdığını söyledi.

Pintus, "İtalyan firmaları, bu fuarlarda Türk pazarında sağlam adımlar atarak güçlü ortaklıklar kurma fırsatına sahip oluyor. İtalyan firmalarının Türk döküm ürünlerine olan ilgisi yüksek seviyelerde. Bu ilginin temel sebeplerinden biri, Türkiye'nin yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği. İki ülke arasındaki işbirliği potansiyeli ise özellikle teknoloji transferi ve AR-GE alanlarında artış gösterebilir. İtalyan firmaları, döküm teknolojileri ve verimli üretim çözümleri sunarak Türk firmalarıyla stratejik ortaklıklar kurabilirler."

Metalürji sektöründe inovasyonun öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Pintus, İtalya ve Türkiye arasında teknoloji transferi ve AR-GE işbirlikleri alanında büyük fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Pintus, İtalya'nın ileri teknolojisi ve AR-GE kapasitesinin Türkiye'nin üretim gücüyle birleştiğinde, sektördeki yenilikçi çözümlerin hız kazanacağını ve iki ülke arasındaki ticaretin derinleşmesi imkanı tanıyacağını sözlerine ekledi.