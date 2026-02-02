HAK-İŞ'in "Türkiye kadın buluşmaları" programı Van'da düzenlendi - Son Dakika
HAK-İŞ'in "Türkiye kadın buluşmaları" programı Van'da düzenlendi

02.02.2026 12:34  Güncelleme: 12:37
HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 50. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türkiye Kadın Buluşmaları' programının ikincisi Van'da yapıldı. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, dijitalleşmenin iş yaşamını ve sosyal alanları dönüştürdüğünü vurguladı, kadınların çalışma hayatında ve sendikal mücadeledeki önemine dikkat çekti.

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye Kadın Buluşmaları" programının ikincisi Van'da gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen programa sendika temsilcileri ve davetliler katıldı. Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ'in gücünün yalnızca üye sayısıyla ölçülemeyeceğini belirterek, konfederasyonun çalışma hayatında ortaya koyduğu kararlı duruş ve çözüm odaklı yaklaşımıyla önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, kıdem tazminatından kayıt dışı çalışmalara ve vergi adaletsizliğine, iş sağlığı ve güvenliğinden çalışan kadın sorunlarına kadar HAK-İŞ, emekçileri yakından ilgilendiren konularda, her masada olduğunu belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci, "HAK-İŞ bugün sadece bir konfederasyon değil, aynı zamanda bir düşünce, fikir hareketidir. Kimi zaman emekçiler için, kimi zaman mağdur ve mazlumlar için HAK-İŞ her zaman tetiktedir, hazırdır, görevinin başındadır. HAK-İŞ, kimi zaman Van'da bir belediye işçisinin veya memleketin bir başka köşesindeki ev işçisinin yüreğinde, kimi zaman hastanede hasta bakıcının, kimi zaman bir metal işçisinin yanındadır. HAK-İŞ, kimi zaman Müslüman coğrafyasındaki bir yetimin gönlünde, kimi zaman da çaresizlikler içinde kıvranan bir mağdurun, gönül tahtının en baş köşesindedir. Nerede çözülmeyi bekleyen bir sorun varsa, çözüm merkezi olarak HAK-İŞ oradadır" dedi.

"Dijitalleşme hızla etrafımızı sarıyor"

Dijitalleşmenin hızla yayıldığına dikkat çeken Değirmenci, "Yapay zeka uygulamaları, adeta ışık hızında yaygınlaşıyor. Fabrikaların, işyerlerinin tabir-i caizse, akıllı fabrikalara-işyerlerine dönüştüğü bir sürece hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gelişen teknoloji, iş yaşamından sosyal hayata kadar birçok alanı dönüştürüyor. Teknolojik gelişmeler, birçok sektördeki geleneksel uygulamaları tahtından indirmeye başladı. Dijitalleşme, birçok üretim sahasında, köklü değişikliklere neden olmaktadır. Dijitalleşmeyle birlikte, çalışma hayatını derinden etkileyen gelişmeler yaşanmakta ve yaşanması öngörülmektedir. Teknolojiyle birlikte her şey dönüşmekte, değişmekte ve yenilenmektedir" diye konuştu.

"Küresel istihdamın yaklaşık yüzde 25'i yapay zekadan etkilenecektir"

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre, 2030 yılına kadar dijital teknolojiler sayesinde yaklaşık 170 milyon yeni iş imkanı oluşmasının beklendiğini dile getirdi. Zengin, "Burada önemli olan yalnızca bazı mesleklerin ortadan kalkması değil, neredeyse tüm mesleklerin yapılış biçiminin değişmesidir. Uluslararası Çalışma Örgütü ile Polonya Ulusal Araştırma Enstitüsü'nün ortak raporuna göre, küresel istihdamın yaklaşık yüzde 25'i yapay zekadan etkilenecektir. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 35'lere kadar çıkabilecektir. Özellikle ofis ve büro işleri, medya, yazılım ve finans sektörlerinin daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. Dijitalleşmeyle birlikte uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modelleri yaygınlaşmaktadır. Bu dönüşüm süreci, şüphesiz kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimleri daha derinden etkilemektedir. Böylesi kapsamlı bir dönüşümün, kimseyi geride bırakmayan, özellikle kadınları, gençleri ve kırılgan grupları gözeten adil bir geçiş anlayışıyla yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yeni çalışma modellerin, kadın-erkek fırsat eşitliği ve iş-aile-sosyal yaşam dengesi ile birlikte ele alınması son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz de sendikal mücadeleyi sadece hak arayışı olarak değil; insan onurunu, emeği ve adaleti merkeze alan bir dava olarak gördüklerini belirterek, "Bu davanın en güçlü taşıyıcılarından biri başta Genel Başkanımız Mahmut Aslan ve kadın emeğidir. Kadınlar, çalışma hayatında olduğu kadar sendikal yapımızın da vicdanı ve gücüdür. Kadın komitelerimiz; sahada emek veren, sorunları dile getiren, çözümün bir parçası olan ve sendikal bilinci güçlendiren çok önemli bir görev üstlenmektedir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Van, Son Dakika

