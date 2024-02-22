Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 eğitimleri Diyarbakır'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 eğitimleri Diyarbakır'da gerçekleştiriliyor

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi\'nin 2024 eğitimleri Diyarbakır\'da gerçekleştiriliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Diyarbakır Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 yılı eğitimleri Diyarbakır'da düzenleniyor. Eğitimler, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak ve iş hayatındaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

22.02.2024 21:34
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Diyarbakır Ticaret Borsasının ev sahipliğinde Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 yılı eğitimlerinin ikincisi Diyarbakır'da gerçekleştiriliyor.

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyübi, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla Diyarbakır Ticaret Borsası ile Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve işbirliğiyle Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 6 Mart'ta Diyarbakır'da girişimci kadınlarla buluşacağını belirtti. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin ticaret ve sanayinin geliştiği ve gelişmekte olduğu bölgelerde kadın girişimcilere yönelik ücretsiz eğitimler gerçekleştirdiğini ifade eden Eyyübi, "Proje çerçevesinde eğitimler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortakları ile bu işletmelerin yönetim pozisyonlarında çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere yönelik olarak düzenlenmektedir" dedi.

Eğitimlerin kadın girişimcilere vizyoner bir kimlik sağladığını kaydeden Eyyübi, "Sahip oldukları kurumların uzun ömürlü aile firmaları olmaları adına sürdürülebilir ve dayanıklı bir şirketin kritik başarı faktörlerini anlatırken, katılımcıların yönetsel (şirket yönetim süreçleri) ve kişisel gelişimine yönelik sahip oldukları bilgi düzeylerini arttırmaktadır. Eğitimler sonunda yapılacak değerlendirmelerde başarılı olan katılımcılar Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nden belge almaya hak kazanacaklardır" ifadelerine yer verdi.

Eyyübi, son başvuru tarihinin 3 Mart olduğunu, yüz yüze eğitimlerin dört gün saat 13.30-16.30 arasında, geri kalan eğitimlerin ise online olacağını belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin 2024 eğitimleri Diyarbakır'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika

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