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Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Ankara'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Ankara'da yapılacak

21.02.2022 18:26
Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Ankara'da yapılacak

SANKON ve Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenecek olan "Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı", 27 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.

SANKON ve Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenecek olan "Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı", 27 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun (SANKON) daveti üzerine Kamboçya Krallığı Ticaret Odası yetkilileri de toplantıda hazır bulunacak. Kamboçya Krallığı Ticaret Odası Başkanı Neak Oknha Kith Meng ve 40 kişiden oluşan heyet, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirecek. Toplantıda ülkelerin yatırım olanaklarının görüşüleceği ve işbirliği kararlarının alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL

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Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kamboçya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Ankara'da yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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