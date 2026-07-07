Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika
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Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başlıyor

07.07.2026 21:18
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NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Carney, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin resmen başladığını duyurdu. İletişim Başkanlığı, anlaşmanın ekonomik iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi (#NATOsummit) marjında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen görüşme vesilesiyle Liderler, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başlatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyarlar. Ticaret Bakanlarımız Bolat ve Sidhu, Haziran 2026'nın başında Ekonomik Ortaklığa İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi yayımlayarak kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) yönelik istikşafi nitelikteki görüşmelerin başlatıldığını ilan etmişlerdi. Söz konusu açıklama, Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradeyi ve bu alandaki önemli potansiyelin karşılıklı olarak teyidini yansıtmaktadır" denildi.

'HER İKİ HÜKÜMET TÜRKİYE-KANADA ORTAKLIĞINI GÜÇLENDİRECEK'

İki ülke arasındaki işbirliğine ilişkin, "Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve her iki tarafın yararına olacak bir Serbest Ticaret Anlaşmasına yönelik müzakerelerin başlatıldığını resmen ilan ederek bu süreçte bir sonraki adımı atmaktadır. Daha yakın ekonomik iş birliği; ekonomik büyümeyi destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, tedarik zincirlerini güçlendirecek ve işletmelerimizin giderek daha dinamik hale gelen küresel ekonomide başarı elde etmelerine yardımcı olacaktır. Her iki ülkenin teknik heyetleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli teknik çalışmaları önümüzdeki aylarda yürütecektir. Her iki Hükümet Türkiye-Kanada ortaklığını güçlendirecek ve iki ülkedeki işletmeler, çalışanlar ve halklar için yeni refah fırsatları yaratacak yüksek nitelikli bir anlaşmanın hayata geçirilmesi amacıyla birlikte çalışmayı beklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başlıyor - Son Dakika

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