Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan "kurbanlık" açıklaması: Geçen yıla oranla yüzde 25-30 oranında zam geldi - Son Dakika
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Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan "kurbanlık" açıklaması: Geçen yıla oranla yüzde 25-30 oranında zam geldi

21.06.2022 14:07

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağını ifade ederek, geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarına yüzde 25-30 oranında zam geldiğini bildirdi.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık durumu ve fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞIMIZ GİTSİN RAHAT RAHAT KURBANINI ALSIN"

Kurban Bayramı yaklaşırken her zaman ortaya, 'kurban yok, kurbanımız az' şeklinde söylemlerin atıldığını dile getiren Yardımcı, böyle bir durumun ise söz konusu olmadığının altını çizdi. Bu yıl canlı hayvan kilogram fiyatının küçükbaş 62, büyükbaş 65 TL olarak belirlendiğini kaydeden Osman Yardımcı, "Vatandaşımız gitsin rahat rahat kurbanını alsın. Ama kurbanı kesmek, pay etmek, parçalamak ayrı bir ücrete tabidir. Tabii ki kesimin, parçalamanın bir fiyatı pazarlık payı olur. Bu da üreticimize destek olsun" diye konuştu.

"DİĞER MAMULLERE YÜZDE 300 ZAM GELİRKEN, ETE YÜZDE 30 GELMİŞ BÜYÜK BİR PARA DEĞİL"

Yardımcı, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıklara yüzde 25-30 oranında bir zam olduğunu belirterek, "Diğer mamullere yüzde 200-300 zam gelirken, ete yüzde 30 gelmiş çok büyük bir para değil. Bizim üreticimizde bunu yemle besliyor. Kurbancılık ayrı bir sektör, bunu bilmeleri gerek, kurbanla, besicilik, kesimlik hayvan ayrı bir sektör. Kurbancılık 1-1,5 sene beklemek zorunda kalıyor. Onun için ne vatandaşımız üzülsün, ne de esnafımız üzülsün. Tüm esnaflarımız kurbanda vatandaşa hizmet için hazır" diye konuştu.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı: Geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarına yüzde 25-30 oranında zam geldi
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı.

"KURBANDA MAL VARLIĞIMIZ, ETİMİZ YETERLİ"

Küçükbaşın 250-300 TL'ye kesiminin yapıldığını kaydeden Yardımcı, "Bugün pazara giden kişi canlı 50 kilo bile desen 3 bin 200, 3 bin 500 TL'ye küçükbaşını alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani zannediyorlar ki kurbanı geçen sene aldık 3 bine bu sene alacağız 10 bine yok öyle bir şey. Her sene spekülasyon yapılır, 'hayvan yok, kurban yok' böyle bir durum yok. Kurbanda mal varlığımız, etimiz, hayvanımız yeterli. O hayvanları kesecek kasabamız da yeterlidir" ifadelerini kullandı. Yardımcı, ithal kurbanlık gibi bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde
Kaynak: İHA

Osman Yardımcı, Türkiye, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan 'kurbanlık' açıklaması: Geçen yıla oranla yüzde 25-30 oranında zam geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan "kurbanlık" açıklaması: Geçen yıla oranla yüzde 25-30 oranında zam geldi - Son Dakika
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