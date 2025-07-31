Türkiye-Katar Ticaret Anlaşması 2025'te Yürürlüğe Girecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Katar Ticaret Anlaşması 2025'te Yürürlüğe Girecek

31.07.2025 16:10
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Türkiye-Katar arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe girecek.

TİCARET Bakanlığı, Türkiye ile Katar arasında 26 Kasım 2018'de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) 1 Ağustos 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında 26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girmiş bulunuyor. Türkiye ile Katar arasındaki yıllık dış ticaret hacmi 1,1 milyar dolar (2024 yılında) olup, Türkiye lehine 328 milyon dolar dış ticaret fazlası bulunmaktadır. Türkiye olarak, bugüne kadar AB ile Gümrük Birliği dışında, 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması, 6 ülke ile Tercihli Ticaret Anlaşmaları daha önce imzalanmış olup, yürürlüktedir. Bu anlaşmalar, son 22 yılda dış ticaretimizin artmasında ve ihracatımızın 2002'de 36 milyar dolardan, 2025'te (Haziran) 267 milyar dolara yükselmesinde büyük katkılar yapmıştır. TEOA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte; Katar ile 1 milyar dolar seviyesindeki mevcut ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, Türk firmalarının, Katar pazarına avantajlı şartlarda girişinin sağlanması, karşılıklı yatırımların artırılması ve üretim-istihdam odaklı projelerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Katar, aynı zamanda Türk özel sektörünün enerji kaynakları ve stratejik ham maddelere erişimi açısından önemli bir ortak ülke konumundadır" ifadelerine yer verildi.

TEOA'nın neler getirdiğine ilişkin şöyle denildi:

"Gümrük vergilerinin kaldırılması; ticarette konu olan malların önemli bir kısmında karşılıklı olarak gümrük vergileri ve eş etkili tedbirler kaldırılmıştır. Teknik ve ticari düzenlemeler; teknik engellerin kaldırılması, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ?damping ve korunma tedbirleri, hizmet ticareti, e-ticaret hükümleri. Ön plana çıkan sektörler; sanayi ürünlerinde otomotiv, inşaat malzemeleri, mücevherat, beyaz eşya, tekstil ve halı, ayakkabı, temizlik ürünleri, plastik, makine ve elektrik-elektronik, tarım ürünlerinde yumurta, süt ve süt ürünleri, deniz mahsulleri, yaş sebze-meyve, kuru yemiş, nebati yağlar, işlenmiş tarım ürünlerinin büyük bölümünde Katar, Türk ihracatına pazar açılımı sağlamıştır. Hizmet ticareti düzenlemeleri; genel hükümlere ilaveten mali hizmetler ve telekomünikasyon başlıklarında da karşılıklı faaliyetleri düzenleyen hükümler getirilmiştir. Pazara giriş listelerinde, DTÖ'nün (Dünya Ticaret Örgütü) ötesine geçen taahhütler kapsamında; hukuk, araç kiralama, reklamcılık, dağıtım, eğitim, tur operatörlüğü, taşımacılık hizmetleri gibi alanlarda yeni açılımlar sağlanmıştır. Ayrıca, Katar'ın DTÖ altında taahhüt ettiği muhasebe, mimarlık, bilgisayar ve inşaat hizmetleri gibi bazı sektörlerde de taahhüt iyileştirmeleri elde edilmiştir."

'GÜVEN ESASLI YENİ BİR YATIRIM ORTAMI TESİS ETMEKTEDİR'

TEOA ile birlikte; karşılıklı yatırımların artması, iş süreçlerinin hızlanması ve kolaylaşması, üretim ve istihdamı önceleyen projelerin çoğalmasının beklendiği belirtilerek, "Anlaşmanın sunduğu güçlü hukuki altyapı, Türk ve Katarlı iş insanları için karşılıklı güven esaslı yeni bir yatırım ortamı tesis etmektedir. Bu tarihi anlaşmayla birlikte, Türk iş dünyası için Katar'da fırsatlarla dolu yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçımızın önünü açan, yatırımcımıza güven veren ve ülkemizin küresel ekonomik gücünü artıran tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadeleri kaydedildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Finans, Katar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Katar Ticaret Anlaşması 2025'te Yürürlüğe Girecek - Son Dakika

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