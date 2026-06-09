Türkiye Katılım Finans Veri Merkezi Kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye Katılım Finans Açık Veri ve Bilgi Merkezi (KFInfo) kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın katılımıyla İFM'de Türkiye Katılım Finans Açık Veri ve Bilgi Merkezi imza töreni düzenlendi.

Dağlıoğlu, Erdem ve Arkan, Merkezin kurulumu ve işletmesine ilişkin protokolü imzaladı.

Törende yaptığı konuşmada Dağlıoğlu, imzaları atılan çalışmanın önemli bir arka planı olduğunu belirterek, "Özellikle son bir yıldan fazla süredir Finans Ofisi ile birleştikten sonra sektörle çalışmalarımızı yürütürken, akademisyenlerden ve sektörde araştırma yapanlardan çok sıklıkla duyduğumuz bir yorumdu. Türkiye'de katılım finansla ilgili verilerin, bankacılık tarafı, sigorta tarafı, sermaye piyasaları tarafı dahil erişilebilirliğiyle ilgili bir destek aradıkları, bir çözüm aradıklarıyla ilgili." dedi.

İFM ve İbn Haldun Üniversitesinin katılım finans alanında çalışmalar yaptığını söyleyen Dağlıoğlu, "Bu anlamda çok doğru paydaşlarla önemli bir ihtiyacı görmek üzere bir araya geldik. Dijital bir platformda bu verileri sektörün ve akademinin kullanımına sunmaya niyetliyiz. Hızlıca bir aksiyon planıyla da bunu realize etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dağlıoğlu, söz konusu çalışmada İbn Haldun Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin işin nasıl olması gerektiğiyle ilgili yol gösterici olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde de beraber çalışıyor olacağız. Hızlıca hayata geçirip katılım finansın Türkiye'deki büyüme serüvenine biraz daha bilimsel veri akademik taraftan da destek olmuş olur diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

"İFM önemli bir fiziki altyapıya sahip"

İFM Genel Müdürü Erdem de İFM'nin en önemli sac ayaklarından birinin katılım finans ekosistemi olduğunu dile getirerek, "Katılım finans ekosisteminin ihtiyaç duyacağı veri tabanını müşahhas bir şekilde gerek Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'miz gerek İbn Haldun Üniversitemizin katkısıyla birlikte ve bizim de vereceğimiz destekle ülkemize, daha sonra da tüm ilgili uluslararası camiaya sunulacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Erdem, İFM'nin önemli bir fiziki altyapıya sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye Varlık Fonunun himayesinde ilerleyen bir proje. Bu fiziki altyapının yanında daha da önemlisi belki ekosistem etkisi. KFInfo çalışmasıyla birlikte ekosistem etkisine özellikle katılım finans alanında büyük bir katkı sunacağını değerlendiriyorum." diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arkan da KFInfo'da, bir tür veri merkezi olarak katılım bankacılığına dair bütün verilerin bir araya getirileceğini belirterek şunları kaydetti:

"İbn Haldun Üniversitesi adına düşen hem bu yazılım tarafını yapıp hem de bundan sonra verileri analitik, akademik olarak inceleyip bu sistemin nasıl gelişeceğine dair fikir üretmek. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olduğu örnek işbirliği, beraber çalışma örneklerinden birisi olmasını ümit ediyoruz."

Katılım finans verileri KFInfo'da olacak

Katılım finans sektörünün kurumsal altyapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı KFInfo ile sektöre ilişkin veri, analiz ve akademik bilgi üretimi tek bir merkezde toplanacak.

Kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar tarafından üretilen içerikler, bu platform üzerinden tüm paydaşlar için erişilebilir olacak.