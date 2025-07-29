Türkiye-Kazakistan İşbirliği Güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, "Türkiye ile Kazakistan arasında bilimsel, endüstriyel ve teknolojik işbirliğini ilerletecek, yeni yatırımlar yoluyla ortaklığımızı güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın huzurunda Kazak mevkidaşlarımızla, Yapay Zeka, İnovasyon ve Uzay Faaliyetleri Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Uygulama Protokolü'nü teati ettik. Türkiye ile Kazakistan arasında bilimsel, endüstriyel ve teknolojik işbirliğini ilerletecek, yeni yatırımlar yoluyla ortaklığımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.