Türkiye-Kırgızistan'dan Fintek İşbirliği

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası arasında, fintek alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi açıklamasında, farklı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla sürdürülen stratejik işbirliği çalışmaları kapsamında Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası ile fintek alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Finans Ofisi 9 Şubat 2024'te "Türk-Kırgız Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı"nda imzalanan KEK Protokolünde, Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası ve Kırgızistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile finans sektörü politikaları alanında tecrübe, yetenek ve bilgi paylaşım programlarının ve finansal katılımın artırılmasına ilişkin eylem maddesinden sorumlu kurum olarak belirlendi.

Eylem maddesi doğrultusunda Bişkek'te yapılan "TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirve Toplantısı" kapsamında, Finans Ofisi ile diğer sorumlu kurum Kırgız Cumhuriyeti Milli Bankası arasında, fintek alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.