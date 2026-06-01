Türkiye, Kruvaziyer Turizminde Yükseliyor

Costa Cruises Uluslararası Pazarlar Direktörü Mirco Vassallo, Türkiye'nin hem yolcu potansiyeli hem de liman altyapısıyla küresel kruvaziyer ağı içinde giderek daha güçlü bir konuma geldiğini belirterek, "Galataport ve havalimanı bağlantıları ile Türkiye hem Akdeniz çanağının hem de kruvaziyer pazarının güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor." dedi.

AA muhabirinin istatistik ve pazar araştırmaları platformu Statista'da yayımlanan "Kruvaziyer Sektörü Kovid-19 Sonrası Güçlü Toparlanmasını Sürdürüyor" başlıklı rapordan derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgını sonrası güçlü toparlanma sürecine giren sektör, 2025 yılında gelir ve yolcu sayısında rekor seviyelere ulaştı.

Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinin toplam gelirleri yükselirken sektör salgın öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Sektörde büyümenin gelecek yıllarda daha istikrarlı ancak güçlü şekilde devam edeceği değerlendiriliyor.

Özellikle Akdeniz rotalarına yönelik talebin yükselmesi kruvaziyer turizmindeki toparlanmayı hızlandıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya limanlarını kapsayan rotalara yönelik rezervasyonlarda artış yaşanırken Akdeniz'deki limanlar yeniden yoğun yolcu trafiğiyle öne çıkıyor.

Her 6 kruvaziyer yolcusundan biri Akdeniz destinasyonlarını tercih ediyor. Paket halinde sunulan ulaşım, konaklama ve yeme-içme hizmetleri, özellikle bütçe odaklı tüketiciler için kruvaziyer tatillerini avantajlı hale getiriyor.

Araştırmalara göre, Amerikalıların 3'te birinden fazlası gelecek 12 ay içinde kruvaziyer tatili planlıyor. Z kuşağında ise bu oran yüzde 57'ye kadar çıkıyor. Sektör temsilcileri, genç yolcuların kruvaziyer turizmine ilgisinin artmasının sektörün uzun vadeli büyümesini destekleyen önemli faktörlerden biri olduğunu değerlendiriyor.

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliğinin (CLIA) yayımladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'nda ise 2026-2037 döneminde toplam 60 yeni geminin sektöre dahil edilmesi, sektör genelinde 71 milyar dolarlık yatırımın gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Kruvaziyer filosundaki büyüme kademeli şekilde sürerken 2026 itibarıyla CLIA üyesi gemi sayısının 327'ye ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, kruvaziyer sektöründe çevreci dönüşüm de hız kazanıyor. Alternatif yakıt sistemlerine sahip çok yakıtlı gemilerin siparişlerdeki payı artarken sektör sürdürülebilirlik yatırımlarına odaklanıyor.

"Artan ilgiyi değerlendirerek programımıza ana liman olarak İstanbul'u ekledik"

Costa Cruises Uluslararası Pazarlar Direktörü Mirco Vassallo, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Costa Cruises için İstanbul ve Türkiye'nin stratejik önemde bir pazar olduğunu belirterek, İstanbul'u Ege programlarında ana liman olarak konumlandırdıklarını söyledi.

Sezon boyunca İstanbul çıkışlı 17 sefer gerçekleştireceklerini dile getiren Vassallo, Ege'nin en güzel limanlarını İstanbul'dan hareketle keşif imkanı sunduklarını ifade etti.

Vassallo, İstanbul'u ana çıkış limanı olarak düzenlemelerindeki en önemli etkenin misafirlerinden gelen talep olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle Avrupa ve Amerika'dan misafirlerimiz bir kruvaziyer turu satın alırken, rezervasyonlarını yaparken bize İstanbul'un programda olup olmadığını sıklıkla soruyorlar. Biz de bu artan ilgiyi değerlendirerek programımıza ana liman olarak İstanbul'u ekledik." dedi.

"Türk misafirlerin de kruvaziyer seyahatine ilgisi artıyor"

Mirco Vassallo, kruvaziyer sektörünün tüm dünyada büyüyen bir pazar olduğuna işaret ederek, kruvaziyer seyahatine yükselen bir ilginin bulunduğunu ve Türkiye'nin de bu büyümeye en fazla katkıyı veren ülkelerden olduğunu ifade etti.

Vassallo, İstanbul başta olmak üzere Türkiye limanlarına ilginin çok yüksek olduğunu ve daha da yükseldiğini vurgulayarak, "Bu nedenle İstanbul, kruvaziyer programlarında daha fazla yer alıyor ve artarak da yer almaya devam edecektir. Dev gemiler de İstanbul'u daha çok rotasına alacaktır. Bu arada Türk misafirlerin de kruvaziyer seyahatine ilgisi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galataport'un dünyanın en modern ve en düzenli limanlarından biri olduğunu aktaran Vassallo, "Bir kruvaziyer firmasının kesinlikle olmak istediği yer. Doğu Akdeniz'in kruvaziyer pazarında gitgide yıldızının parlamasının bir nedeni de İstanbul'un güçlü bir merkez olması. Pazarda bir kruvaziyer üssü olarak gitgide güçlenerek konumlanıyor." şeklinde konuştu.

Vassallo, Türkiye'nin hem yolcu potansiyeli hem de liman altyapısıyla küresel kruvaziyer ağı içinde giderek daha güçlü bir konuma geldiğini dile getirerek, "Akdeniz destinasyonu kruvaziyer rotaları içinde en çok tercih edileni. Galataport ve havalimanı bağlantıları ile Türkiye hem Akdeniz çanağının hem de kruvaziyer pazarının güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor." dedi.