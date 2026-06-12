Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu Kapanış Töreni - Son Dakika
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Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu Kapanış Töreni

12.06.2026 17:09
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Ticaret Bakanı Bolat ve Başbakan Mickoski, Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunu vurguladı.

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nun kapanış töreni, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nun kapanış töreni yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski kapanış programına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gün boyunca gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke arasındaki dostluğun gücünü ve ekonomik iş birliğini daha da geliştirmek adına var olan büyük potansiyeli bir kez daha teyit ettiğini söyleyerek, "Ticaret, imalat, yatırım, lojistik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki fırsatları ele aldık" dedi.

Bakan Bolat, "Türkiye; güçlü sanayi altyapısı, dayanıklı ekonomisi ve stratejik konumu sayesinde ticaret, yatırım ve imalat alanlarında güvenilir bir merkez olma konumunu daha da güçlendirmiştir. Bugün yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık ekonomisi ve 630 milyar doları aşan dış ticaret hacmiyle Türkiye, dünyanın en büyük 16. ekonomisidir ve küresel ölçekte en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer almaya devam etmektedir" dedi.

"Kuzey Makedonya sadece on yıl içinde ihracatını ve kişi başına düşen GSYİH'sini iki katına çıkardı"

Kuzey Makedonya'nın ekonomik başarı hikayesine tanıklık etmenin de aynı şekilde ilham verici olduğunun altını çizen Bolat, "Sadece on yıl içinde ihracatını ve kişi başına düşen GSYİH'sini iki katına çıkaran Kuzey Makedonya, dünya ekonomisiyle derin bir entegrasyon kurarak bölgede kendini kanıtlamıştır. Bu ekonomik ilerleme, Kuzey Makedonya'yı avantajlı bir yatırım noktası haline getirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki güçlü ve köklü dostluk, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere yansıyor"

Bakan Bolat, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki güçlü ve köklü dostluğun, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de giderek daha fazla yansıdığını söyleyerek, "Her yıl daha da büyüyen ortak bir başarı hikayesi oluşturmaktadır. Bugün Türkiye, Kuzey Makedonya'nın en büyük 7'nci ticaret ortağı ve ülkedeki en büyük 2'nci yabancı yatırımcı konumundadır" açıklamalarında bulundu.

Kapanış töreninde konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almasının kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek, bu durumun ülkesinin geleceği ve kalkınmasına güvenen dostlara sahip olduğu mesajını verdiğini söyledi. Ekonomik ve jeopolitik değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiği değerlendirmesinde bulunan Mickoski, ülkesinin, yatırım için güvenli rotalar arayan şirketler için istikrar ve öngörülebilirlik sunduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu Kapanış Töreni - Son Dakika

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