Türkiye-Kuzey Makedonya Ticaret İşbirliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçovska ile görüşmesini değerlendirerek, "Görüşmede işbirliği, ticaretin kolaylaştırılması ve risk analizi için veri paylaşımı konularında teknik heyetlerin bir araya gelmesi hususunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Koçovska ile Ticaret Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İkili ticaret hacminin artırılması konusunda anlaştıklarını aktaran Bolat, "Görüşmede işbirliği, ticaretin kolaylaştırılması ve risk analizi için veri paylaşımı konularında teknik heyetlerin bir araya gelmesi hususunda mutabık kaldık, ayrıca teknik işbirliği, serbest bölgeler ve helal gıda ticareti konularında yeni ortak irade beyanında bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Kuzey Makedonya'nın, Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli ortaklarından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya ile her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alandaki bağlarımızı da güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikili ilişkilerimizin ve iş dünyalarımız arasındaki ortaklıkların artarak güçlenmesine katkı yapmasını temenni ediyorum."