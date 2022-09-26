"2. Maden Kurtarma Yarışması"nda en iyi takım ödülü Koza Altın'ın oldu - Son Dakika
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"2. Maden Kurtarma Yarışması"nda en iyi takım ödülü Koza Altın'ın oldu

26.09.2022 09:30
"2. Maden Kurtarma Yarışması"nda en iyi takım ödülü Koza Altın'ın oldu

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen "2. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü Koza Altın İşletmeleri kazandı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen "2. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülünü Koza Altın İşletmeleri kazandı.

TMD'den yapılan açıklamaya göre, 20-23 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmayla, Türkiye madencilik sektöründe arama-kurtarma konularında yüksek bilinç oluşturulması ve ekiplerin afetlere müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Anagold Madencilik, Çayeli Bakır İşletmeleri, Demir Export, ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler, Koza Altın İşletmeleri, Lidya Madencilik, Polyak Eynez, Türkiye Kömür İşletmeleri, TÜMAD Madencilik, Tüprag Efemçukuru Altın Madeni şirketlerinin kurtarma ekipleri organizasyona yarışmacı olarak katıldı.

Acacia Maden İşletmeleri, Dedeman Madencilik, Dimin Madencilik, Eti Bakır, Eti Krom, Gübretaş Maden Yatırımları, Gümüştaş Madencilik, Limak Çimento ve Öksüt Madencilik ise yarışmada gözlemci olarak yer aldı.

Maden kurtarma ekipleri, dört gün boyunca gerçekçi senaryolar üzerinden performans sergiledi. 10'ar kişiden oluşan ekipler, yerli ve yabancı hakemlerin gözetiminde yer altı, yer üstü, araç kazalarına müdahale ve ilk yardım, takım yetkinlikleri ve kimyasal olaylara müdahale kategorilerinde yarıştı.

Yarışma sonucunda, en iyi takım ödülü Koza Altın İşletmeleri'nin olurken, Çayeli Bakır İşletmeleri ikinci ve ESAN Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, organizasyonun yarışmadan ziyade yardımlaşma ve dayanışmayı ifade ettiğini belirterek "Sorumlu madencilik anlayışımızın temelini iş sağlığı ve güvenliği oluşturuyor. Maden kazalarında ve doğal afetlerde koordineli müdahale son derece önemli. Bu etkinlik sayesinde maden kurtarma ekipleri ortak dil oluşturuyor, bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşıyor. Bundan sonra tek bir maden kazası veya ulusal afetin yaşanmasını istemeyiz ancak bu tür olumsuzluklar yaşandığında maden kurtarma ekiplerimizin tek vücut olarak hareket edeceğini bilmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. "ifadelerini kullandı.

En iyi takım ödülünü kazanan Koza Altın İşletmeleri'nin Kurtarma Ekibi Kaptanı Hasan Çullu da yarışmayı, maden kurtarma ekiplerinin bir araya gelip, kaynaştığı son derece faydalı bir organizasyon olarak değerlendiklerini vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor ve 2020'de İzmir'de büyük bir deprem yaşadık. Maden kurtarma ekiplerimiz, 2019'da gerçekleştirilen ilk yarışmasından birbirlerini tanıdıkları için bu depremde daha koordineli biçimde çalışma imkanı buldu. Hem maden kazalarına hem de bu tür afetlere hazır olmak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Koza Altın İşletmeleri, Türkiye, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi '2. Maden Kurtarma Yarışması'nda en iyi takım ödülü Koza Altın'ın oldu - Son Dakika

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