Türkiye-Malezya Havacılık İş Birliği

23.04.2026 12:32
TUSAŞ, Malezya'da yapılan konferansta savunma ve havacılık iş birliğini güçlendirdi.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile National Aerospace Industry Corporation Malaysia (NAICO) ve Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) iş birliğinde, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 'Geleceğin Havacılık Ekosisteminde Türkiye Malezya İş Birliği' konferansı tamamlandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; 250'nin üzerinde katılımcının yer aldığı etkinlikte NAICO ve MIGHT başta olmak üzere Malezya Savunma Bakanlığı, yatırım ve sanayi kuruluşları, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademi çevreleri, üniversiteler ve Türk diasporasından paydaşlar bir araya geldi. Konferansta, Türkiye ve Malezya arasındaki savunma ve havacılık iş birliğinin derinleştirilmesi ana gündem maddesi oldu. TUSAŞ'ın Malezya'daki mevcut faaliyetleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda iki ülke arasında ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve ekosistem inşasına yönelik gelecek projeksiyonları ele alındı. Etkinlikteki değerlendirmelerde Türkiye ve Malezya'nın birbirini tamamlayan iki dost ve stratejik ortak ülke olduğu vurgulanırken, savunma ve havacılık alanındaki iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik güçlü mesajlar verildi.

'MALEZYA İLE İLİŞKİMİZ GÜVEN ORTAKLIĞIDIR'

Konferans kapsamında bir konuşma gerçekleştiren TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma sanayi iş birliğiyle sınırlı olmadığını, bu bağın karşılıklı güvene dayalı, özel bir ortaklık niteliği taşıdığını vurguladı. Demiroğlu, Malezya'ya yönelik gerçekleştirilen yatırımların yalnızca ihracat için olmadığını, aynı zamanda ortak teknoloji geliştirmek ve bu teknolojileri hayata geçirmek olduğunu ifade etti. TUSAŞ'ın üretim kapasitesi, ürün portföyü ve mühendislik kabiliyetleriyle küresel ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu belirten Demiroğlu, bu birikimin Malezya ile ortak projeler üzerinden paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Konferans modeliyle oluşturulan uluslararası iş birliği platformlarının yıl içerisinde Almanya ve İngiltere'de de sürdürülmesi planlanıyor. Malezya'da başlatılan bu diyaloğun, bir sonraki DSA Fuarı döneminde yeniden gündeme taşınması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Kuala Lumpur, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Malezya, Ekonomi, TUSAŞ, Uzay, Son Dakika

